Corea del Sur prueba su estrategia de civismo y disciplina en las elecciones legislativas

Con la mitad de la población mundial ya confinada, se espera que casi 44 millones de votantes emitan su voto el miércoles 15 de abril en Corea del Sur para renovar los 300 escaños de la Asamblea Nacional. El proceso electoral será supervisado tan de cerca como los resultados, ya que es escrutado por los funcionarios de salud. Hasta ahora Seúl ha logrado contener la epidemia de Covid-19 sin encerrar a su población.

Por Stéphane Lagarde, enviado especial a Busan,

"A un metro de distancia" y líneas de cinta negra dibujadas en el suelo para recordar a la cola que no se coloque en formad de acordeón. El viernes y el sábado, el primer piso del ayuntamiento del distrito de Yeonge en Busan se había llenado, al igual que la mayoría de las oficinas de votación anticipada en Corea del Sur. La concurrencia ya es alta, una señal de que la gente está tratando de evitar las multitudes.

Alrededor de la escalera central, votantes ancianos y con mascarilla. "El proceso toma más tiempo de lo habitual debido al coronavirus, pero las medidas de prevención y seguridad tranquilizan a los que tenían un poco de miedo de venir a votar. Estamos desinfectando las instalaciones. Hay que usar máscaras, se distribuyen guantes. Y como puede ver, comprobamos la temperatura de los votantes en la entrada. Sólo así se puede votar", explica Jin Myong-jun, quien está a cargo del buen funcionamiento de los comicios.

Una campaña más tranquila de lo habitual

Militantes protegidos contra el coronavirus se muestran con los colores de su candidata. Stéphane Lagarde/RFI

El reforzamiento de las medidas de seguridad sanitaria también para los candidatos y sus partidarios. Estas elecciones legislativas definitivamente no son elecciones ordinarias. En un cruce del centro de la ciudad, los militantes vestidos con impermeables se inclinan al silbato frente a los automovilistas. Seo Jong-suk lleva guantes y una doble mascarilla en blanco y otra rosada, una para protegerse del coronavirus, la otra en los colores de su candidato. "Siempre nos ponemos la máscara y nos lavamos bien las manos antes de ir a casa. No es como siempre, la campaña es más tranquila. Tenemos cuidado de mantenernos alejados de la gente, con el coronavirus no es el mismo ambiente de todos modos”.

Una pequeña mesa a la entrada del colegio electoral en la calle Shanghái en el distrito chino de Busan. Allí también, una gota de desinfectante en las manos, guantes para ponerse, y un termómetro apuntando a la frente o a la muñeca. Kim Mi-yong, que vive en la casa de al lado, se tranquiliza. "La gente respeta las normas de distancia y creo que está bien organizado. Además, la epidemia se ha calmado, así que no tenemos miedo de ir a las urnas. Obviamente, cuando oímos a alguien toser, nos alejamos. Dejamos pasar a la persona para que pueda votar y salir lo antes posible”.

Bandas blancas muestran la separación que debe ser respetada en la cola para votar en Busan. Stéphane Lagarde/RFI

Fortalecer la inmunidad comiendo bien

Entre las 50.000 personas que están en cuarentena en Corea, los que no muestren síntomas podrán salir el miércoles acompañados de un funcionario para votar en los horarios reservados (17;20 pm y 19:00). Los otros acudirán a oficinas de votación en lugares separados. "Debido a las medidas preventivas, se necesitan más personas. La contratación de asesores no fue fácil. A algunos les preocupaba tener que trabajar durante la epidemia, cuando se esperan muchos votantes. Pero el protocolo de seguridad es estricto y es un trabajo de servicio público. Al final, no recibimos ningún rechazo," dice Jin Myong-jun.

Corea se movilizó frente al coronavirus, los altavoces en las colinas del viejo Busan dan fuerzas a los militantes. Aquí también, los guantes y las máscaras son de rigor, y para los más viejos, las recetas de la abuela, como explica Park Jang-hyun". Nos protegemos a nosotros mismos, por supuesto, pero lo más importante es fortalecer nuestra inmunidad. Y para hacer eso, tienes que comer bien. Los coreanos tenemos kimchi, col fermentada y sopa de soja. Pero aquellos que tienen poco apetito y sólo comen fideos instantáneos son menos resistentes a los virus. »

Hablan de secretos culinarios para fortalecer el sistema inmunológico. Pero fue sobre todo una campaña de detección masiva y el rastreo de los contaminados lo que permitió a Corea del Sur contener la enfermedad. “Por el momento, la epidemia parece haberse estabilizado", dice un anciano con prisa por resguardarse del viento, “pero el día de la votación, el coronavirus seguirá estando en la mente de todos”, agrega.

