China adopta controvertida ley de seguridad nacional en Hong Kong

La adopción por Pekín, este jueves, de la polémica ley de seguridad nacional provocó la irritación de Washington que ha amenazado con privar a Hong Kong del estatuto privilegiado, del cual goza desde su retrocesión a China en 1997. RFI, conversó con Georgina Figueras, vice presidenta del Instituto Cátedra China en Madrid.

RFI: ¿Cuál es el contenido de esta ley de seguridad nacional y por qué ha irritado a Washington?

Georgina Figueras: La ley de seguridad que ha aprobado el parlamento chino -la Asamblea Nacional Popular-, da mayores poderes a la Republica Popular para intervenir en momentos de agitación en Hong Kong, y además permite la entrada en Hong Kong de la policía secreta china. ¿Por qué ha molestado tanto a Washington? Porque Washington y Pekín se encuentran en lo que China ya ha llamado “la nueva guerra fría”, que cada día es más tensa y más dura, y que además se ha agravado con la pandemia. Esto va unido a la guerra comercial y los temores de Estados Unidos de que China le supere en el terreno tecnológico. Otro terreno de enfrentamiento entre ambos, por quien va a tener la supremacía tecnológica. Digamos que, es un paso más en esta nueva guerra fría entre los dos grandes poderes del mundo.

RFI: La reacción estadounidense ha sido muy rápida y enérgica, amenazando con retirar a Hong Kong su estatuto particular.

Georgina Figueras: Estados Unidos ya venía amenazado a China estos últimos meses, desde que comenzaron las protestas más fuertes. Estado Unidos instó a los líderes de las revueltas de Hong Kong a utilizar la bandera norteamericana, para China eso fue un golpe tremendo. Perder la cara ante sus ciudadanos, para los dirigentes del Partido Comunista, es algo tremendo y es evidente que Estados Unidos ha favorecido la posición de quienes defienden que China no interfiera en Hong Kong, las banderas norteamericanas durante las manifestaciones, han sido una forma de intervención, eso para China ha sido brutal.

RFI: Suprimir el estatuto especial de Hong Kong, podría tener un enorme impacto financiero.

Georgina Figueras: Depende de las sanciones que imponga Estados Unidos, pero esta claro que China no va a retroceder. China tiene claro que Hong Kong forma parte de su territorio, y una de las cuestiones primordiales dentro del Partido Comunista es la unidad territorial. El Partido Comunista no tiene una ideología comunista en cuanto a la economía, es más bien una ideología nacionalista en cuanto a la unidad de la patria; por eso también la cuestión de Taiwan. Creo que lo que va a suceder en Hong Kong dependerá mucho de las sanciones que imponga Estados Unidos, si en un primer momento Hong Kong pierde ese estatus, que le otorgó Estados Unidos cuando en 1997 el Reino Unido devolvió a China, aunque pierda esas ventajas económicas, -que afectará a la economia china-, pero será menos dañino para la imagen del Partido Comunista, frente a sus ciudadanos, que ceder ante quienes ya comienzan a agitar la línea independentista.

RFI: Esto significa que las tensiones van a continuar...

Georgina Figueras: Las tensiones van a continuar, no solo en Hong Kong, es la primera parte en cuanto al tema nacionalista. Van a continuar en el mar del sur de China, y van a continuar en Taiwan. Está muy claro que Estados Unidos, en su lucha por continuar siendo “América First” -como dice Trump-, va a utilizar todas las cartas que le sean posibles, para debilitar a China. Las cartas nacionalistas son muy importantes, para China reivindicarse como gran potencia, pasa por la unidad territorial, por ello, Hong Kong y también Taiwan, son fundamentales.

RFI: Frente a esta situación, Europa pareciera confinada en el papel de simple espectador.

Georgina Figueras: Europa tiene que unificar su voz, y tener una política común. Cuando consiga una voz unificada, podrá jugar el papel de actor que Europa quiere jugar. Si no tiene esa unidad en su política exterior, al final Europa volverá a ser, en la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, como durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, simplemente el escenario donde se dirima esa Guerra Fría, y no será capaz de jugar un papel. Por eso, son tan importantes los pasos que está dando ahora Angela Merkel, para impulsar esa unidad europea, no solo para la pandemia, sino también para jugar el papel geopolítico que Europa aspira jugar.

