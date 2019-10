Nobel de Física a tres científicos por contribuir a 'una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo'

El canadiense-estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron este martes el premio Nobel de Física de la Academia Sueca de Ciencias por sus trabajos en cosmología.

Anuncios Lee mas

El premio "es mitad para James Peebles por descubrimientos teóricos en cosmología física y mitad, de manera conjunta, para Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento de un exoplaneta alrededor de una estrella del tipo solar", anunció Göran Hansson, secretario general de la Academia Real de Ciencias de Suecia.

Los tres investigadores, astrofísicos y astrónomos, contribuyeron a "una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo". "Sus trabajos han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo", añadió la academia.

"Este premio es simplemente extraordinario", reaccionaron Mayor y Queloz, poco después del anuncio. Michel Mayor y Didier Queloz exploraron nuestra galaxia, la Vía Láctea, en busca de mundos desconocidos. En 1995, descubrieron por primera vez un planeta fuera de nuestro sistema solar, un exoplaneta, orbitando alrededor de una estrella solar, 51 Pegasi b.

"Son los responsables de abrir una área de investigación que ha tenido una expansión increíble y que ahora es, dentro de la astrofísica, uno de los puntos calientes de trabajo. Fueron los descubridores de lo que llamamos el primer planeta alrededor de una estrella ‘normal’. En el año 95, usando técnicas desarrolladas por ellos mismos, lograron encontrar ese primer exoplaneta de un tamaño grande, un planeta gigante, alrededor de una estrella muy parecida a nuestro sol", comenta Ignasi Ribas, investigador del CSIC del Instituto de Ciencias del Espacio de Cataluña, quien colabora con Didier Queloz.

Antes de este descubrimiento, "se tenía bastante claro que los planetas alrededor de otras estrellas tenían que existir, puesto que existe nuestro sistema solar. Es curioso porque el tipo de planeta que se halló en el año 95 era un planeta que no debía existir porque los modelos de la época no lo predecían. Los planetas que intentaban modelizar eran muy parecidos a nuestro sistema solar, planetas muy pequeños y rocosos en la parte interna, y planetas gigantes gaseosos en la parte externa. Aun así, miraron y encontraron un nuevo tipo de planeta que no existe en nuestro sistema solar, lo que se pasó a llamar un Júpiter caliente: un planeta gigante con una órbita muy próxima a su estrella, lo que no existe en nuestro sistema", prosigue Ribas.

James Peebles se interesó por el cosmos, con miles de millones de galaxias y grupos de galaxias. Su marco teórico, desarrollado durante dos décadas, se sumerge en la génesis del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días. Es, según Ignasi Ribas, una figura "muy reconocida" en su campo.

Los investigadores recibirán su premio de manos del rey de Suecia en una fastuosa ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador de los premios.