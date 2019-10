Ramos sorprende a Cilic en Shanghai y Schwartzman es eliminado

Anuncios Lee mas

Shanghái (AFP)

El español Albert Ramos, 46º jugador mundial, sorprendió al croata Marin Cilic (25º) con un doble 6-4 este lunes y jugará en segunda ronda de Shanghái contra Roger Federer, mientras que Diego Schwartzman cayó ante el canadiense Vasek Pospisil, 7-6 (7/2) y 6-2.

Federer, número 3 mundial, no disputa la primera ronda, como todos los principales cabezas de serie. Regresará a la competición tras su abandono en cuartos del US Open, debido a dolores en la espalda y en el cuello. Desde entonces solo disputó la Laver Cup, un torneo de exhibición jugado en Ginebra.

En los otros partidos de este lunes destacó el triunfo del chileno Christian Garín ante el uruguayo Pablo Cuevas, 6-1 y 6-4, y el del español Pablo Carreño ante el chino Ze Zhang; 6-3, 2-6 y 6-4.

Además Andy Murray, en busca de su mejor nivel tras haber caído por debajo del puesto 500 de la ATP debido a sus problemas en la cadera, logró su primera victoria en Masters 1000 desde su regreso al batir al argentino Juan Ignacio Londero (56º) por 2-6, 6-2 y 6-3.

Tras 2 horas y 18 minutos de juego, el escocés de 32 años levantó los brazos con su primera bola de partido. No ganaba en un torneo de este nivel desde mayo de 2017, en el Masters 1000 de Madrid. Ahora jugará con Fabio Fognini (12º ATP).

"Las condiciones son diferentes a las de las dos últimas semanas, es mucho más rápido. Al principio no me fue bien, estaba muy lejos (de la pelota). Pero a continuación mejoré. Me gustan las condiciones de rapidez", señaló Murray.

El escocés, que este lunes ganó 214 puestos en la lista ATP para situarse 289º, participa en Shanghái, que ha ganado tres veces (2010, 2011 y 2016), gracias a una invitación.

El Torneo de Shanghái, penúltimo de la categoría Masters 1000 del calendario de la ATP, se disputa sobre superficie dura y reparte 7.473.620 dólares en premios.

-- Resultados del Torneo de Shanghai:

- Individual masculino - Primera ronda:

Denis Shapovalov (CAN) derrotó a Frances Tiafoe (USA) 6-4, 6-2

Gael Monfils (FRA/N.9) a Lorenzo Sonego (ITA) 7-5, 6-7 (1/7), 6-3

Cameron Norrie (GBR) a Gilles Simon (FRA) 7-5, 6-2

Vasek Pospisil (CAN) a Diego Schwartzman (ARG/N.14) 7-6 (7/2), 6-2

Fabio Fognini (ITA/N.10) a Sam Querrey (USA) 6-4, 6-2

Andy Murray (SCO) a Juan Ignacio Londero (ARG) 2-6, 6-2, 6-3

Christian Garín (CHI) a Pablo Cuevas (URU) 6-1, 6-4

Benoît Paire (FRA) a Marco Cecchinato (ITA) 6-2, 7-5

Pablo Carreño (ESP) a Ze Zhang (CHN) 6-3, 2-6, 6-4

Jérémy Chardy (FRA) a Kyle Edmund (GBR) 6-4, 7-6 (7/3)

Mikhail Kukushkin (KAZ) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/4), 6-4

Albert Ramos (ESP) a Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-4

