Leguizamón, adiós al último representante de la generación de 2007

El argentino Juan Manuel Leguizamon (I), durante un partido contra los All Blacks neozelandeses el 30 de septiembre de 2017 en Buenos Aires

Kumagaya (Japón) (AFP)

Juan Manuel Leguizamón anunció este martes que deja Los Pumas. Se va el último eslabón de aquella generación de la selección argentina de rugby que terminó tercera en el Mundial de 2007.

El miércoles contra Estados Unidos dejará el equipo albiceleste, después de haber disputado cuatro Mundiales de rugby con él.

"El miércoles va a ser mi ultimo partido de Los Pumas. Lo decidí con algunos compañeros y con mi familia", anunció el tercera línea de 36 años.

El jugador de Jaguares, que desarrolló su carrera durante diez años en Europa, tres años en el London Irish inglés y siete entre el Stade Français y el Lyon Olympique en Francia, no tiene decidido si seguirá jugando.

"No lo tengo definido, honestamente. Tal vez siga jugando un poco más, tal vez no", dijo Leguizamón, que volvió a Argentina, a Jaguares, en 2016, cuando se creó la franquicia del Super Rugby.

Los recuerdos con Los Pumas vienen a su mente estos días, desde su debut en abril de 2005 contra Japón.

"Echando la vista atrás, han sido muchos años. Es difícil destacar una o dos cosas. Estos últimos días han sido muy difíciles, con demasiadas cosas en la cabeza, con demasiadas sensaciones", señaló.

- Quince años en Los Pumas -

"Soy un afortunado por las cosas que me ha tocado vivir en estos últimos quince años de estar al servicio de Los Pumas", añadió.

Leguizamón jugará un partido contra Estados Unidos, el miércoles en Kumagaya, con poco en juego para Argentina, que perdió en el Grupo C sus partidos contra Francia (23-21) e Inglaterra (39-10) y no tiene posibilidades de clasificar a cuartos de final.

"Es un placer haber tenido la fortuna de jugar cuatro Mundiales. Significa mucho para mí. Se termina un ciclo extremadamente exitoso en mi vida, más allá de los resultados. He cumplido un sueño que ha durado muchos años, un sueño permanente que vivo y que se termina el miércoles", explicó Leguizamón.

"Pero debo enfocarme en lo que tengo presente, que es el partido contra Estados Unidos, que podamos salir de esa cancha después de 80 minutos riéndonos y abrazándonos, para irnos un poco mas contentos", dijo.

Contra Estados Unidos, en su primer partido en este Mundial, alcanzará la cifra de 87 partidos internacionales, ocupando el segundo lugar en el ránking de Los Pumas, empatado con Felipe Contepomi, y solo superado por Agustín Creevy, que lleva 88.

- Cuatro Mundiales -

Con cuatro Mundiales, Leguizamón iguala la marca en Los Pumas de Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Martín Scelzo y Pedro Sporleder.

"No tengo ningún secreto. Cuando haces las cosas con pasión, con amor y con un poco de locura y de entrega, no hay mayor motivación que jugar con Los Pumas", afirmó el jugador.

"Siempre soñé desde chico ponerme esta camiseta y tuve la fortuna inmensa de que me haya tocado. Tiene que ver un poco con la disciplina, pero lo llevo más a la parte emocional o pasional. Eso me ha llevado a estar estos años acá", añadió.

"Siempre tuve en cuenta que lo más importante es el equipo. Cuando estás convencido de eso, te ayuda más a dedicarte con amor y pasión a cumplir ese sueño permanente", se extendió.

Juan Fernández Lobbe, compañero suyo en la generación dorada de 2007, y ahora asistente del seleccionador Mario Ledesma en Los Pumas, rindió homenaje a Leguizamón.

"No puedo pensar en alguien mejor como compañero. Siempre poniendo al equipo por encima de todo. Se merece cada una de las palabras lindas que le van a decir, se merece eso y mucho más", dijo Fernández Lobbe.

"Como entrenador, siempre dije que si hay respeto y se dicen las cosas de frente era fácil la relación. Con Legui me costó porque hay demasiadas emociones involucradas. Y no es fácil decirle a una persona que ves que se entrega al cien por cien en lo que hace, que no va a jugar", concluyó.

Leguizamón dirá adiós el miércoles. Compañeros de aquellas generación de 2007, como el técnico Mario Ledesma y Fernández Lobbe, asistirán desde el banquillo a la despedida en Los Pumas del último eslabón.

