Misterio en Alemania alrededor de choque provocado con un camión robado

Fráncfort (AFP)

La policía alemana intentaba este martes aclarar la motivación, ya fuera psiquiátrica, terrorista o política, de un hombre que el lunes de tarde robó un camión y chocó contra varios vehículos en Limburgo, en el oeste del país, hiriendo a ocho personas.

La Fiscalía de Fráncfort anunció la apertura de una investigación por "intento de homicidio" contra un sirio de 32 años, herido y detenido inmediatamente después de la colisión, quien será presentado durante el día ante un juez encargado de decidir sobre sus condiciones de arresto.

"Las investigaciones sobre el contexto de este acto continúan", y "por el momento no se puede dar ninguna información sobre sus móviles", subrayaron la Policía y la Fiscalía en un comunicado conjunto, precisando que investigan "en todas las direcciones".

A pesar de que no excluyen formalmente la pista de un atentado, señalada por varios medios, por el momento no se han recabado elementos en este sentido. La Fiscalía antiterrorista, por su parte, indicó a la agencia alemana DPA que por ahora no veía ninguna razón para encargarse de investigar este caso.

La policía allanó dos domicilios el lunes por la noche, en el barrio donde reside el sospechoso, cerca del lugar de la colisión. Incautó teléfonos móviles y llaves USB.

- Sin vínculo islamista -

Según "fuentes cercanas a los servicios de seguridad", citadas por DPA, el conductor del camión robado llegó en 2015 a Alemania, en medio del flujo de centenares de miles de personas que huían de la guerra y la miseria.

No estaba armado durante los hechos, según la Policía y la Fiscalía, y "hasta este momento no ha sido establecido su posible vínculo con medios islamistas dispuestos a realizar acciones violentas", precisó el ministro del Interior regional, Peter Beuth, en otro comunicado.

Tras beneficiarse del estatuto de refugiado provisional, había quedado en situación irregular desde el 1 de octubre de 2019, según afirma el semanario Der Spiegel. También tenía antecedentes policiales a causa de una pelea con miembros de su familia en 2008, y por haber sido detenido en posesión de 2,9 gramos de hachís.

El lunes, a las 17h20 el individuo sacó violentamente de la cabina al conductor del semi-remolque en pleno centro de la ciudad, tomó el control del vehículo y "sin frenar" impactó un poco más lejos contra siete autos y una camioneta, que esperaban ante un semáforo en rojo frente al Palacio de Justicia de Limburgo.

El choque provocó nueve heridos leves, entre los cuales el propio ladrón fortuito.

Interrogado por el diario Frankfurter Neue Presse, el conductor habitual del camión dijo que vio a un hombre treintañero, con barba y el pelo rapado, la mirada "fija y puede que bajo los efectos de la droga", que abrió la puerta de su vehículo y lo sacó del mismo sin mediar palabra.

- Alerta desde 2016 -

"Le pregunté: '¿Qué quieres de mí?' Pero no dijo palabra. Volví a hacerle la pregunta y me sacó del camión", contó el hombre, empleado de una firma de logística, quien luego corrió detrás de su vehículo.

Tras la colisión, que se produjo a unos pocos cientos de metros, el sospechoso, con la nariz y las manos llenas de sangre, fue apresado por un grupo de corredores, contaron varios testigos al periódico.

Algunas personas que lo rodearon señalaron que pronunció en varias ocasiones la palabra "Alá", según el Frankfurter Neue Presse. La policía no confirmó ninguno de estos elementos.

Al ser preguntado sobre un posible ataque terrorista en esta ciudad de 35.000 habitantes, cercana a Fráncfort la capital financiera de Alemania, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, señaló que no podía "decir nada a esta altura (de la investigación) en cuanto a cómo debe ser calificado este acto".

Las autoridades alemanas están en alerta tras los ataques yihadistas ocurridos en los últimos años. El más mortífero de ellos fue en diciembre de 2016, cuando el tunecino Anis Amri mató a 12 personas al embestir también con un camión robado un mercadillo de Navidad en Berlín.

