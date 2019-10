Escocia supera a Rusia en el Mundial de rugby y ya piensa en Japón

Anuncios Lee mas

Shizuoka (Japón) (AFP)

Misión cumplida. Escocia preparó su partido decisivo por los cuartos de final de la Copa del Mundo de rugby, el domingo contra Japón, al aplastar con facilidad a Rusia (61-0) este miércoles en Shizuoka, un triunfo con punto de bonificación gracias a sus nueves tries.

No tenían otra opción: para aspirar a entrar en los cuartos del Mundial por octava vez en su historia los escoceses debían imponerse consiguiendo al menos cuatro tries para disputar unos falsos octavos de final contra la selección local, el domingo en Yokohama, si el tifón que se acerca a Japón no lo impide.

Ahora están a un punto de Irlanda, que se mide el sábado a Samoa, y a cuatro de los japoneses. Escocia está a 80 minutos de la siguiente fase, nada mal para un equipo moribundo que fue dominado en todos los aspectos en su estreno en la competición contra Irlanda (27-3).

A la caza del punto de bonificación, los escoceses lograron tres tries en 22 minutos, dos de ellos conseguidos por un Adam Hastings en estado de gracia (26 puntos en total). Pero tuvieron que esperar hasta el minuto 44 para firmar el cuarto try, sinónimo de un punto bonus ofensivo que era fundamental para seguir con vida en el grupo.

