"Quiero seguir jugando un poco más profesionalmente", afirma Leguizamón tras dejar Los Pumas

Kumagaya (Japón) (AFP)

Juan Manuel Leguizamón, que jugó este miércoles su último partido con Los Pumas tras quince años en el equipo, afirmó tras la victoria contra Estados Unidos (47-17) en el Mundial de rugby, en la despedida del torneo del equipo albiceleste, tras ser eliminado, que quiere seguir jugando profesionalmente.

"Quiero seguir jugando un poco más profesionalmente, siento que tengo muchas ganas, que estoy bien, que quiero jugar un poquito más. Para sacarme las ganas ya que esta temporada con Jaguares no la viví como si fuera la última. Eso me permitiría tener una temporada más disfrutando al mil por cien", afirmó el jugador de 36 años.

El exjugador de London Irish, Stade Français y Lyon querría seguir en Jaguares, donde ha estado desde 2016 con la creación de la franquicia del Super Rugby, tras volver de Europa.

"Obviamente, me gustaría seguir en Jaguares porque he estado allí los últimos cuatro años. Pocas veces he disfrutado tanto el vivir el día a día con amigos. No lo tengo definido, si será en Jaguares o no. Sé que las ofertas son escasas. No cierro ninguna puerta, pero me gustaría seguir jugando. Me divierte la idea de disfrutarla sabiendo que es la última", añadió.

- Seguir en Jaguares -

Leguizamón no se plantea volver con el club de su ciudad, Santiago del Estero. "Me volvería loco, pero no entra en la ecuación. Mi familia está viviendo en Buenos Aires", dijo.

Al finalizar el partido se dio dos fuertes abrazos con Mario Ledesma, técnico de Los Pumas, y Juan Fernández Lobbe, asistente del primero, que fueron compañeros suyos desde 2005 en la selección, y vivieron juntos el tercer puesto del Mundial de 2007.

"Lo que nos dijimos son cosas íntimas mías. Son abrazos sinceros y de muchas cosas vividas juntos. Son dos personas que en los últimos quince años han estado muy cerca. Todo lo que me hablaron fue espectacular, con un cariño sincero. Juan Fernández me dejó una carta en el vestuario", dijo.

"Es muy difícil expresar en palabras lo que siento, se mezclaron las emociones y la frustración de haber quedado eliminado. No tengo duda de que este equipo va a seguir progresando y vamos tener un gran Mundial en Francia. En quince años he tenido muchos días y muchas giras. Es muy difícil sacar un recuerdo. Se me vienen a la cabeza los cuatro Mundiales, han sido quince años de vivir un sueño de muy chiquito", añadió.

"No pienso en cómo me van a recordar, que sea como tenga que ser. Pienso que me recordarán como un jugador de equipo. En el vestuario tras el partido, nos sacamos fotos, hubo muchos abrazos sinceros y palabras de amigos que quedan para mí, concluyó el ya exjugador de Los Pumas.

