Arrastran en camioneta a alcalde en México por incumplir promesas

Tuxtla Gtz (México) (AFP)

Miembros enfurecidos de una comunidad indígena del sur de México asaltaron un municipio y aprisionaron al alcalde, a quien maniataron y luego arrastraron varios metros con una camioneta para exigir que cumpla sus promesas de campaña, informaron el miércoles autoridades y el mismo gobernante.

El incidente ocurrió el martes en Las Margaritas, en el estado de Chiapas (sur), cuando medio centenar de campesinos indígenas de la comunidad Tojolabal, que viven en una zona rural del municipio, llegaron a la sede de la alcaldía armados con garrotes.

"Me empezaron a forcejear, a llevar, me ataron de un pie y me sacaron arrastrando de mi oficina hasta la parte de la calle, donde me amarraron", dijo a la AFP el alcalde Jorge Luis Escandón.

Escandón sostuvo que los campesinos indígenas tomaron por asalto la alcaldía, sometieron a policías y causaron destrozos.

"Vinieron (...) ya preparados para llevarse a algunos funcionarios (...) y conseguir lo que siempre han querido ellos: que se les dé dinero", añadió.

La turba trató de subir al alcalde a una camioneta, pero al resistirse lo ataron de las manos al vehículo y lo pusieron en marcha, arrastrándolo decenas de metros frente a la sede de la alcaldía.

"Nada mas vi cuando pasaron cargando al presidente municipal y de ahí lo único que hice fue meter a mis hijas" a una casa para protegerlas, dijo María Elena Alfonso, quien presenció la agresión.

Empleados municipales y policías salieron en defensa de Escandón, registrándose una batalla campal frente a la sede municipal, en la que se usaron garrotes y toda clase de objetos contundentes. La gresca dejó una decena de heridos y 11 detenidos. Tras la trifulca, el alcalde fue liberado.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven, informó que la violenta protesta se dio "para exigir recursos públicos, sobre todo dinero en efectivo", según la nueva política de ayuda social, que contempla entregar directamente los recursos a los beneficiarios, instaurada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

No es la primera vez que habitantes de Santa Rita El Invernadero realizan una protesta violenta. Hace cuatro meses también vandalizaron la sede del municipio, exigiendo al alcalde que cumpliera sus compromisos de la campaña de 2018.

Las Margaritas, un pueblo de 20.000 habitantes, está a unos 50 km de la frontera con Guatemala.

Los alcaldes mexicanos, particularmente en zonas rurales, son víctimas recurrentes de agresiones tanto por conflictos comunitarios como por la acción de grupos del crimen organizado.

© 2019 AFP