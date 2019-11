Varios países asiáticos renuncian a reunirse con EEUU en una cumbre en Bangkok

Anuncios Lee mas

Bangkok (AFP)

Varios líderes de países del sureste de Asia rechazaron este lunes participar en un encuentro con Estados Unidos en el marco de una cumbre regional en Bangkok, donde no asisten ni el presidente estadounidense ni el vicepresidente.

Los dirigentes de los diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) está reunidos desde el sábado en la capital de Tailandia para su cumbre anual.

Pero solo tres de ellos (Tailandia, Laos y Vietnam) asistieron a la reunión con la delegación estadounidense. Los siete restantes (Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Birmania, Camboya y Brunéi) decidieron no ir.

"No es apropiado que la Asean envíe a sus dirigentes si la representación de Estados Unidos no es equivalente", dijo a la AFP un diplomático que no quiso identificarse.

Los primeros ministros de China, Rusia, India y el presidente surcoreano sí viajaron a Tailandia.

Pero, contrariamente a los años anteriores, no acudió ni el presidente estadounidense Donald Trump ni el vicepresidente Mike Pence.

El país solo está representado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y su consejero de seguridad nacional, Robert O'Brien.

En una carta leída por O'Brien, Trump dijo estar apegado a su "asociación estratégica" con Asia e invitó a los dirigentes de la Asean a visitar a Estados Unidos en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, el bajo perfil de Washington en la cumbre apunta a que Asia podría dejar de ser una prioridad diplomática de Estados Unidos, como lo fue bajo la presidencia de Barack Obama.

