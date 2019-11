Opositor boliviano Camacho vuelve a Santa Cruz impedido de salir de aeropuerto (policía)

Anuncios Lee mas

La Paz (AFP)

El opositor boliviano Luis Fernando Camacho regresó este martes hacia la ciudad oriental de Santa Cruz, impedido por piquetes oficialistas de salir del aeropuerto que sirve a La Paz, donde se proponía llevarle al presidente Evo Morales una carta de renuncia que pretendía que firmara, informó un jefe policial.

"Ha despegado una avioneta con el señor Camacho en dirección a Santa Cruz", 900 km al este de La Paz, dijo ante una airada multitud congregada dentro del edificio del aeropuerto de El Alto el jefe policial de esa ciudad, coronel Franz Sellis Mercado, hacia las 08H45 locales (12H45 GMT).

Decenas de simpatizantes de Morales, algunos con palos, ingresaron a la terminal e intentaron entrar a la zona restringida donde permaneció Camacho durante varias horas, pero fueron contenidos por policías, observó un periodista de la AFP.

"¡Que se vaya, carajo!", coreaban los manifestantes, que inicialmente no creyeron el anuncio del jefe policial de que Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, se había marchado.

Camacho había llegado la madrugada del martes al aeropuerto de El Alto, pero no pudo salir de la terminal por la presencia de manifestantes oficialistas.

En la víspera había dicho que le entregaría una carta a Morales que contenía su dimisión al cargo de presidente para que la firmara, algo muy improbable.

El líder opositor de la rica región de Santa Cruz, bastión opositor, insiste en que el oficialismo hizo fraude para favorecer a Morales en las elecciones del 20 de octubre, exige su dimisión y unas nuevas elecciones sin su participación.

El oficialismo acusa al líder civil de promover un golpe de estado.

Más temprano, Camacho había dicho en Facebook que el ministro de Interior, Carlos Romero "instruyó que cierren todo El Alto" para impedir su salida de la terminal aérea hacia La Paz.

"Me están llamando para decirme que me vuelva, como voy a volver si no está firmada la renuncia?", escribió.

Luis Almagro, el secretario general de la OEA, entidad que realiza desde la semana pasada una auditoría de las elecciones generales, exigió en Twitter a las autoridades de Bolivia que "se asegure libertad de movimiento y circulación de @LuisFerCamachoV".

En uno de los videos que publicó Camacho en Facebook se le ve increpar a un funcionario aeroportuario, a quien acusa de haber revelado su llegada al lugar y de motivar a oficialistas a cercar la terminal aérea.

Bolivia vive su tercera semana de conflictos, con huelgas y bloqueos de calles en varias ciudades, en rechazo a un cuarto mandato de Morales, en el poder desde 2006, para el periodo 2020-2025.

© 2019 AFP