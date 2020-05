"Mama África", la unión musical de Colombia y Ghana...

[VIDEO] "Mama África" necesitó de la participación de tres países, Colombia, Inglaterra y Ghana, para ver la luz. Artistas de esos tres horizontes se unieron en una canción con ritmos y colores africanos para recordar los orígenes africanos de la música colombiana. La idea surgió en Bogotá, donde el sello Palenque Records imaginó esta nueva versión y cobró vida con un videoclip grabado en Accra, Ghana.

Los ritmos, colores y el dialecto dagbani de Ghana se mezclan con ritmos afrocolombianos y letras en inglés. El artista ghanés Zongo Abongo canta Mama África is calling! ("Mamá África está llamando"). Este proyecto musical nació en Bogotá, pero la aventura comenzó realmente en París cuando, en 2005, Lucas Silva se conectó con la diáspora africana para grabar el álbum: Colombia África, una orquesta mística con artistas congoleños como Diblo Dibala, Caien Madoka, Dally Kimoko y Rigo Star. El disco contiene la primera versión de la canción.

Este colombiano de cuarenta años, con su pelo gris y políglota, es un ferviente defensor de la cultura afrocolombiana. Su nombre artístico "ChampetaMan" recuerda sus raíces afro, siendo la champeta un género musical que representa la herencia de África en Colombia. Lucas Silva explica sus elecciones en francés: "Mi pasión es la música africana que llegó a Colombia en los años 70 y la música de hoy. Mi principal interés es hacer intercambios entre África y los afrocolombianos".

El patrimonio de Palenque

En 1997, Silva decidió fundar el sello Palenque Records. "Está dedicado exclusivamente a la música afrocolombiana. Mi primer disco se grabó en San Basilio de Palenque (del editor: el primer pueblo de esclavos colombianos libres). Mi etiqueta es un tributo a esta ciudad y a los Palenques, a todos aquellos que huyeron de la esclavitud durante la colonización española. Es un mensaje contra la mentalidad colonialista que aún existe en Colombia.

Con más de 10 millones de personas, la población afrocolombiana representa el 10% de los colombianos. Las regiones de las costas del Pacífico y del Atlántico tienen la mayor concentración de afrodescendientes. "Colombia es el país con más afrodescendientes, después de Brasil. Todavía existen esas raíces africanas".

Tres países para un título

Lucas Silva produce varios tipos de música: champeta, currulao, cumbia, música tradicional o electrónica. Todo esto se fue modernizando gracias a extraordinarias colaboraciones, como la que imaginó para Mama África, una nueva versión, con Zongo Abongo. "Conocía la canción. Me encantó. Era una oportunidad para mí. Lo agarré enseguida. La idea de construir un puente entre Ghana y Colombia significaba mucho para mí".

Para esta producción, el intermediario entre los dos países fue el productor inglés The Busy Twist, un explorador que pasa su tiempo entre Colombia y África en busca de nuevos ritmos afro. "Fui contactado por mi amigo The Busy Twist. Ya habíamos colaborado en 2018 y a menudo viene a Ghana. Hemos hecho varios temas como The Sunny Side y Dagbani Dance. Un día, volvió de Colombia con este sonido que quería remixear. Y pensé: "Este ritmo puede hacer temblar a Ghana".

Este remix de Mama África forma parte de la nueva ola del Afrobeat, una tendencia que se originó en Nigeria. Zongo Abongo, un asiduo de la música tradicional de Ghana, está expandiendo sus horizontes. "Es un nuevo tipo de música. Highlife, Afro-pop, o Afrobeat, intentamos mezclar los sonidos tradicionales con los nuevos ritmos. Escuchando a Mamá África, vi este potencial. Una fusión de champeta, dancehall y más."

Música contra el racismo

Estas colaboraciones internacionales tienen como objetivo cambiar los prejuicios tanto artísticos como culturales. Es un proyecto ambicioso firmado por Lucas Silva: "Cuando monté mi sello, nadie hablaba de música afrocolombiana. No usamos el término "afrocolombiano" para hablar de la música negra colombiana. Era invisible. Había mucha discriminación, racismo y eso aún hoy en día. La música tiene un papel en el cambio. Colombia puede cambiar. Un álbum se publica en Kinshasa y aquí somos los primeros en comprarlo. ¡Es la hora de África! Es una excepción cultural".

Palenque Records produce unos diez artistas afrocolombianos. Se están preparando nuevas colaboraciones internacionales, incluida una con el congoleño Lucien Bokilo, y Zongo Abongo pronto publicará un nuevo EP.

