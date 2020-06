Cineastas contra los gigantes digitales

Trece directores de cine europeos solicitaron a la Comisión Europea defender la cultura frente a los gigantes tecnológicos como son Google, Amazon o Facebook.

Anuncios Lee mas

Se trata de varios pesos pesados del cine, como Pedro Almodóvar, Jean-Luc Dardenne, Costa Gavras o Claude Lelouch, quienes han lanzado una ofensiva contra las grandes industrias tecnológicas que buscan, aseguran, reducir a los ciudadanos “a meros consumidores”.

Estos 13 reconocidos directores de cine solicitaron por escrito una reunión al comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para discutir “soluciones innovadoras, atrevidas y concretas que permitan que las películas y la cultura europeas lideren el camino hacia un futuro brillante”.

En concreto, piden a los estados europeos que se establezcan “regulaciones estrictas “ y “sanciones apropiadas” para cinco grandes empresas digitales, las llamadas Gafan, es decir, Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix. Estas empresas, recuerdan, se han enriquecido aún más con la crisis sanitaria. Además, evitando impuestos, esas grandes compañías han contribuido "muy poco a la financiación de hospitales, educación y todos los sistemas vitales de las democracias europeas".

"Somos cineastas europeos y, como usted, está claro para nosotros que después de esta crisis mundial de salud, Europa tiene una cita con la historia. ¿Qué quedará de la cultura europea si no logra alcanzar a los gigantes digitales no europeos? Nos negamos a correr el riesgo de ser reducidos a una colonia, y sostenemos que Europa no sobrevivirá sin su cultura, ya que se define menos por su geografía que por la comunidad de culturas que une a sus pueblos", explican en esta carta.

En esta carta, los 13 también recuerdan lo importante que ha sido la implementación, en 1990, de la excepción cultural, que desde entonces ha sido promulgada en 183 países. Abandonar este combate, dicen, es aceptar que nuestra cultura europea desaparezca a favor de una distracción permanente, que reduce a los ciudadanos a meros consumidores.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo