La UEFA posterga la Eurocopa 2020 hasta el verano 2021 por la pandemia

Este 17 de marzo, la UEFA anunció a las ligas y clubes su decisión de posponer la Eurocopa hasta el verano de 2021 y de suspender temporalmente la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Anuncios Lee mas

Los líderes de la UEFA, reunidos por videoconferencia con las ligas y clubes este martes por la mañana, confirmaron su intención de posponer la Eurocopa hasta 2021.

La Eurocopa 2020, prevista del 12 de junio al 12 de julio en 12 países europeos, se aplazará hasta el verano de 2021. Mientras tanto, la Liga de Campeones y la Liga Europa también están suspendidas. Las dos competiciones europeas deberían reanudarse tan pronto como la situación lo permita.

El lanzamiento de la Eurocopa iba a tener lugar en Roma, Italia, actualmente bajo cuarentena. Por primera vez desde su creación en 1960, la competencia no tendrá lugar. "En este momento, la prioridad es salvar vidas", dijo el técnico italiano Roberto Mancini sobre la Rai.

"La mejor solución"

"El aplazamiento de la Eurocopa por un año me parece la mejor solución, si no la única. La situación es extremadamente evolutiva y seguirá siéndolo, la UEFA no estaría en una mejor situación en tres semanas o un mes para decidir", dijo a la AFP Jacques Lambert, jefe del comité organizador de la Eurocopa 2016.

Con esta propuesta de aplazamiento, la UEFA descarta la opción de una Eurocopa a puerta cerrada o una cancelación, lo que habría privado a la confederación europea de una importante ganancia en derechos televisivos. En 2016, esta competencia había generado más de mil millones de euros en derechos de televisión, según la confederación europea, y un volumen de negocios total de 1.920 millones de euros. A modo de comparación, posponer esta edición costaría alrededor de 300 millones de euros, según un especialista en marketing entrevistado por la AFP.

Sin embargo, el aplazamiento podría ser problemático en un calendario internacional ya sobrecargado: la Eurocopa podría chocar en el verano de 2021 con la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en China.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo