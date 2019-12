Continúa la fase de Alto Nivel de la COP25

La COP25 continúa ante la ausencia de los líderes de los grandes países emisores como China y EEUU. Greta Thunberg sigue en primer plano y la revista Times añade a su popularidad el título de “personalidad del año”. La activista sueca responde a Jair Bolsonaro que la tilda de "mocosa".

Con la apertura, este martes, de la fase de alto nivel protagonizada por los ministros y jefes de Estado, aunque algunos no estén presentes, y pese a que aún quedan varios días para resolver las cuestiones más espinosas, este cambio del nivel de negociaciones ha supuesto una ralentización de las mismas. Para seguir avanzando, se han formado parejas de ministros a las que se han asignado la facilitación de las negociaciones de las cuestiones claves más controvertidas.

En cuanto a los calendarios y plazos comunes, no ha habido resultados, lo que incrementa la presión para la futura COP26, que deberá demostrar la determinación suficiente para resolver esta cuestión o arriesgarse a una significativa reducción de la ambición de los objetivos. Los ministros aún tienen la oportunidad por lo menos de cambiar el tono de la cuestión, urgiendo a una decisión al respecto en la COP26. Esto supondría una señal de apoyo a su resolución en Glasgow.

Alianza a favor de los bosques y la biodiversidad

Colombia, Alemania, Noruega y el Reino Unido anunciaron su compromiso conjunto de incrementar sus esfuerzos en la protección de los bosques y de la biodiversidad, así como en la promoción del desarrollo sostenible, demostrando el papel viral de los bosques y la importancia de implementar políticas ambiciosas y alianzas internacionales.

Colombia está comprometido en la reducción de la deforestación y el desarrollo de programas de gran impacto que apoyen la protección de los bosques y las comunidades étnicas. Para apoyarlo en el cumplimiento de estos objetivos, Alemania, Noruega y Reino Unido confirman su apoyo de hasta 360 millones de dólares.

La Declaración conjunta de intención que se firma hoy durante la Cumbre del Clima, COP25 en Madrid, extiende la cooperación entre estos cuatro países para los bosques y el cambio climático hasta el 2025. La alianza inició oficialmente en la COP21 de cambio climático de París en 2015.

“A través de esta alianza, Colombia está ganando la batalla contra la deforestación y, precisamente, con ese objetivo se estableció el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF). Ahora con esta nueva fase de cooperación entre Noruega, Alemania y Reino Unido, continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad para reducir las tendencias de deforestación a nivel local, fomentando los beneficios sociales y económicos ", dijo Ricardo Lozano Picón, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

-La Mocosa-

El liderazgo de Greta Thunberg en la lucha contra el cambio climático no complace a todo el mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por ejemplo, la calificó de mocosa luego de que la joven condenase el asesinato de dos indígenas en el Amazonas. El mandatario brasileño se sorprendió de que la prensa se hiciera eco de una “mocosa como ella”.

Greta será joven pero reacciona rápido, así que respondió cambiando su descripción en Twitter por “Pirralha”, que significa mocosa en portugués.

-Greta persona del año-

La revista Time nombró a Greta Thunberg Persona del Año por su lucha contra el cambio climático. La publicación le dedica la portada de su último número, en una foto tomada en la costa de Lisboa.

“Greta es una persona que ha podido levantar un mensaje de conciencia, que es además un mensaje de los jóvenes, que le está diciendo a los adultos como yo, señores: señoras, no han hecho lo suficiente el planeta lo vamos a recibir nosotros y queremos que ustedes nos deje un planeta mejor”, reaccionó ante el micrófono de RFI, Manuel Pulgar Vidal, director del programa de Energía y Cambio Climático de WWF.

Greta Thunbert durante su discurso en la COP25. Madrid, 11 de diciembre de 2019. SilviaCeli/RFI

-Activistas expulsados-

Activistas de la sociedad civil invadieron el vestíbulo frente a la Sala Plenaria. Levantaron sus pancartas exigiendo que los países ricos paguen por el daño que el cambio climático está causando en los países pobres. Christine Siebert

Entre estos se encontraba Ruth Yamboura, de Kenia, miembro de la Coalición Forestal Mundial, una red de ONG y movimientos indígenas. Ruth explicó a nuestra colega Christine Siebert que para ella, las cumbres climáticas están desconectadas del mundo real.

"Estoy aquí para decir que estas negociaciones sobre el clima no van a ninguna parte y que los países desarrollados todavía no están proporcionando los recursos financieros necesarios para hacer frente a los efectos del cambio climático. Como pueden ver, la policía de la ONU nos trata violentamente. Estas negociaciones son una vergüenza. Estamos aquí para exigir justicia climática. Este espacio de la ONU está completamente desconectado de la gente que está en primera línea en la crisis climática, es sólo un espectáculo inútil. No se ha hecho nada! Así que estoy aquí para protestar... con todos los demás".

Numerosos activistas fueron expulsados por las fuerzas de seguridad de la ONU.