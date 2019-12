COP25: ¿Que será, será?

El artículo 6 del Acuerdo de París continúa bloqueando las negociaciones en Madrid. Por los vientos que soplan y de acuerdo a los rumores que circulan por los corredores de la Cumbre del Clima, muchos tendrán que prolongar la estadía en la capital madrileña, por lo menos hasta el sábado.

En la Cumbre de 2015, en la capital francesa, luego de arduas negociaciones, se firmó un documento que se conoce como el Acuerdo de París. Entre otras cosas, ese acuerdo abrió la posibilidad de crear dos mercados mundiales de carbono para “facilitar” la tarea a los gobiernos.

No obstante, el artículo 6 de ese acuerdo, que debe definir las reglas de funcionamiento de estos mercados, se ha convertido en un dolor de cabeza para los negociadores en la conferencia de Madrid.

Algunos delegados y observadores muestran una paciencia y un optimismo sin falla. Este es el caso de Manuel Pulgar Vidal, responsable del programa de energía y cambio climático en WWF para quien “las reglas deben ser estrictas” y por ello no importa si no se firma ahora, según él, es mejor esperar que obtener un acuerdo que no cumpla con todos los requisitos.

En una conferencia de la Unión Europea, este jueves, se oyó claramente la expresión: “es mejor un no deal que un bad deal”.

La opinión de Laurence Tubiana, directora de la Fundación Europea por el Clima coincide: “si es para tener un acuerdo opaco que impida acciones a favor del clima, mejor es no tenerlo”.

La Unión Europea que desde hace quince años tiene un mercado del carbono, que funciona muy bien, rechaza pactar un mercado mundial de emisiones porque los precios son lo suficientemente altos como para incitar a las empresas para que sean más verdes. Un mercado mundial, desde la perspectiva europea, permitiría contaminar casi gratis.

Pero si este asunto no se cierra aquí, se debería ultimar, a más tardar, el año próximo en la COP26 que tendrá lugar en Glasgow, en el Reino Unido.

-La buena noticia-

La unión europea presentó ayer su pacto verde. Según la nueva presidente de la comisión europea, la alemana Ursula von der Leyen, el pilar de esta propuesta será una “gran ley climática” que será presentada el próximo mes de marzo para fijar el año 2050 como tope para alcanzar la neutralidad carbono.