Harry y Meghan se distancian de la familia real británica

El príncipe Enrique y su esposa Meghan, que desde hace tiempo muestran dificultades para aguantar la presión mediática que implica su posición, anunciaron que renunciarán a sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica. En un mensaje calificado de "personal" en Instagram, afirmaron que buscarán "trabajar para adquirir independencia financiera, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina".

Por nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han sorprendido a los británicos con su decisión de dar un paso al costado como miembros de la familia real británica y su intención de dividir su tiempo entre Reino Unido y Estados Unidos.

El anuncio de los Sussex ha causado gran controversia porque, según fuentes del Palacio de Buckingham, la pareja no consultó ni a la reina Isabel II, ni al príncipe Carlos.

“Estoy muy decepcionada por la manera en que se ha hecho el anuncio, sin mostrar respeto por la Reina Isabel II", reaccionaba esta mañana Maria Scott, una de las seguidoras más fieles de la familia real. "Me sorprendió, pero no me conmocionó, sabíamos que se venía algo así", agregó. "La popularidad de Harry se fue abajo desde que se casó. Parece que ya no quiere el apoyo de la gente... Nunca quisieron que el público este aquí para su bebé Archie. Los duques de Cambridge en cambio, son muy abiertos, les gusta recibir el apoyo de la gente. A estos parece que les dejo de gustar", lamenta con un tono de reproche.

Los tabloides británicos hablan de una guerra civil al interior de la Casa Windsor, e incluso algunos expertos sugieren que los duques podrían perder algunos de sus títulos reales.

El diario sensacionalista The Sun ya acuñó incluso la palabra 'Megxit' en referencia a la salida de Reino Unido de los duques de Sussex. Meghan y Harry han dicho que intentarán generar sus propios ingresos, aunque en la práctica seguirán recibiendo dinero público así sea a través del príncipe Carlos. También queda por ver cómo el príncipe Harry, quien siempre ha sido uno de los miembros más populares de la casa real más famosa del mundo, se adaptará a una nueva vida en Estados Unidos donde la prensa seguramente también los seguirá a donde vayan.