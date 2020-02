Exclusivo: entrevista con periodista en cuarentena por coronavirus

Leo Ramírez, videoperiodista de la agencia AFP se encontraba en la provincia de Wuhan, epicentro del coronavirus COVID-19, cubriendo el brote de esta epidemia que ya ha causado más de 1300 personas. Al cabo de ocho días de cobertura periodística fue repatriado por Francia donde cumple un período de cuarentena junto a otras 178 personas, esperando que la enfermedad no se manifieste. En esta entrevista con RFI, Leo Ramírez cuento lo que vio en los hospitales de Wuhan y el miedo con el que se ha visto obligado a vivir desde entonces.

Anuncios Lee mas

Leo Ramírez: Mi equipo y yo llegamos a Wuhan justo el día que se estableció la cuarentena de esa provincia de 40 millones de personas. Nosotros llegamos en lo que creemos que fue el último vuelo desde Pekín y desde allí estuvimos cubriendo el brote que entonces no parecía tan grave.



RFI: ¿Cómo se comportaba la gente en Wuhan?, ¿cuál era la reacción de la gente ante la aparición del coronavirus?

LR: Lo primero que pudimos comprobar es que había un temor generalizado, las calles estaban totalmente vacías. Recuerda que para ese entonces era el nuevo año chino, una semana muy especial. Al ver las calles vacías, era una señal clara de lo que estaba pasando. También estaban positivos, creían que el gobierno estaba haciendo lo correcto para combatir la enfermedad, pero esa mentalidad fue cambiando en ocho días. El miedo se veía mas latente en lo que la gente nos decía. Desde el dia 1 al día 8 fue in cresciendo, nos dio la sensación de que no pudimos estar lo suficiente y luego tuvimos que evacuar porque luego la cobertura se había convertido en riesgo para la propia integridad, nos habíamos quedado sin máscaras y tuvimos que evacuar.

El chequeo de la temperatura se ha convertido en parte de la rutina en China. REUTERS - Martin Pollard

RFI: ¿Cuáles eran las medidas de seguridad que ustedes como periodistas habían tomado?

LR: Teníamos máscaras, lentes protectores, guantes y chaquetas. Utilizábamos nuestras capuchas para taparnos la cabeza, el pelo, habíamos escuchado que el cabello puede ser retenedeor de partículas. No había tanta información en ese momento como para saber qué utilizar para protegerse en ese momento y creo que todavía no hay información suficiente. Ves a los doctores completamente cubiertos con trajes blancos, infieres que es lo mejor, pero nosotros no teníamos esos trajes, entonces todos los días nos cubríamos lo máximo posible.

RFI: ¿Cómo así decidieron salir de Wuhan?

LR: Fue a mitad de cobertura. Al día 4 ya sentíamos que teníamos que planear como salir de allí. Durante el tiempo que estuvimos, nosotros pudimos entrar a los hospitales, ir a las farmacias, hacer una cobertura completa pero sabíamos del riesgo que estábamos corriendo. Eso fue una batalla psicológica, día a día.

Cada segundo que pasábamos dentro de los hospitales sabíamos que era un segundo más de posibilidad más de contraer el virus.

Estábamos en un hotel que nos chequeaba la temperatura al entrar y al salir. Al inicio estábamos contentos con esos chequeos pero a medida que la cobertura fue fluyendo, esa medida de chequeo de temperatura se convirtió como en una pesadilla. No queríamos saber si teníamos o no el virus y constantemente estábamos preguntándonos "si ese estornudo qué significa, si me siento mal".

Llegas al hotel y lo que menos quieres saber es tu temperatura porque temes que si es más alla de 37.3 o 38 vas a tener que volver al hospital pero no como periodista si no como posible víctima del virus.

La decison de evacuar fue incrementando durante los días. Al día 6 ya sabíamos que estábamos dentro del primer avión de la evacuación francesa que fue el 31 de enero

RFI: Desde entonces has estado en un período de cuarentena, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo ha sido esta etapa aquí en Francia.

LR: Como hasta ahora se conoce que el tiempo de incubación es de 14 días, la cuarentena que nos indicaron es de 14 días. llegamos a Marsella a un pueblo y aquí nos quedaremos hasta mañana que finalmente vamos a salir.



RFI: ¿Qué ha pasado durante esos días?, ¿qué hace una persona durante ese proceso?

LR: Yo como periodista y como persona estaba preparado para cubrir lo que sucedió en Wuhan pero no para cubrir los 14 días de cuarentena. Nadie te prepara para esto. Para nuestra suerte es un lugar muy bonito frente al Mediterráneo. Normalmente cuando uno piensa en una cuarentena no piensa en un escenario como este y eso ayudo mucho a hacer de este proceso algo más llevadero, pero el hecho de que sea un ressort no quita lo difícil de este proceso.

Los primeros cinco días mis ojos no podían ver lo bonito de este lugar, estaba en shock después de lo que había visto en Wuhan y triste por haber dejado la ciudad porque sabíamos que éramos de los pocos medios independiemente que quedaban en el lugar y los que quedan son medios del Estado que debo decir han hecho un trabajo bastante bueno.

Leo Ramírez fue uno de los repatriados de Wuhan por el gobierno francés, el 31 de enero pasado. Adj Olivier Favre/Etat Major des Armees/ Handout via REUTERS



Somos 179 personas aquí adentro, la mayoría franceses, la mayoria con niños. El proceso es el monitoreo de los síntomas, la Cruz Roja y la salud pública y nos piden que monitoreemos si aumenta la temperatura o si tenemos tos o dificultad respiratoria o cualquier cosa. Tenemos un termómetro asignado, tenemos que hacer un chequeo en la mañana y en la noche, es como el monitoreo constante de uno mismo.

RFI: ¿Sienten miedo?

LR: El miedo siempre está. Todos los días ves que el número de muertos aumenta, que la vacuna no se consigue, que el período de incubación puede ser mayor de 14 días, claro que sientes miedo porque no sabes si el virus está ahí y si se va a manifestar el día 14 y si todos, los 179, vamos a tener que hacer otro período de cuarentena porque hemos estado en espacios comunes. El miedo siempre va a estar ahí e incluso cuando salga de la cuarentena. Al salir, la Cruz roja nos va a entregar un certificado de no portar la enfermedad porque nos han hecho pruebas y todo ha dado negativo y cuando nos lo entreguen eso va a ser muy agradable pero va a tener que pasar un período hasta que yo me sienta tranquilo.

RFI: ¿Cuál es el siguiente paso?

LR: Voy a estar un tiempo en Francia y luego el plan es volver a Pekín donde yo estoy establecido y tengo mi casa. Yo soy parte de un equipo que esta trabajando duro en Pekín, en Shangai y en Hong Kong. Estos 14 días han sido duros, los he tenido que cumplir pero he tenido que ver cómo mi equipo está trabajando y creo que a finales de febrero estaré regresando ya con mejores noticias y con el virus contenido.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo