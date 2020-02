Open Armas sobre Salvini: Lo que hizo fue inhumano y pudo costar una vida

El Senado italiano decidió levantar la inmunidad a Matteo Salvini, acusado de "secuestro de migrantes". Salvini, político de extrema derecha y exprimer ministro de Interior, podría ser juzgado por haber detenido a 131 migrantes rescatados el año pasado. El fundador de la ONG Open Arms - Oscar Camps, quien demandó a Salvini por los delitos de "secuestro de personas" y "abuso de poder" - conversó con RFI sobre los actos del exprimer ministro derechista.

En entrevista con RFI, Oscar Camps, el fundador de la ONG Proactiva Open Arms con la que ha salvado casi 60 mil vidas desde 2015, conversó con RFI sobre las acusaciones de tráfico de migrantes que le han hecho en estos últimos cuatro años desde que empezó sus acciones en el Mediterráneo. Así como sobre la actual situación del exprimer ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini quien en agosto de 2019 los retuvo en las costas italianas durante 19 días a pesar de llevar a centenar y medio de personas a bordo.

Oscar Camps sobre las acusaciones de tráfico de migrantes:

"Es un discurso fácil, sencillo pero famoso es evidente que nosotros no tenemos un contacto con traficantes. Son los mismos gobiernos y la Unión Europea a través de los gobiernos de la frontera sur quien negocia con terceros paises y con grupos armados de terceros paises para que estas personas no lleguen a territorio europeo y quien invierte dinero. Ese dinero que debería ir destinado a la cooperación internacional, va destinado a financiar grupos armados que se les llama guardacostas en Libia, en un Estado fallido, hay tres gobiernos que se autoproclaman gobierno legítimo, pero no hay control de territorio. Por lo tanto están financiando grupos armados que están reteniendo por la fuerza, contra su voluntad y vulnerando todos los derechos humanos a estas personas que intentan huir de un país en guerra. Libia es un país en guerra.

Eso es lo que estamos haciendo como Estado y como Unión Europea. Nosotros no estamos haciendo nada simplemente navegamos en aguas internacionales, somos un barco mas de los 59 mil barcos mercantes que atraviesan cada año esa zona, unos 250 barcos mercantes al día.

Oscar Camps sobre el levantamiento de inmunidad a Matteo Salvini:

En su momento demandamos a la Fiscal de menores de Italia que llevábamos 36 menores a bordo, que necesitaban ser evacuados y lo conseguimos. Impugnamos el decreto de Salvini de seguridad dos porque encontramos que era completamente inmoral, injusto y que atentaba contra el derecho marítimo y lo ganamos. Demandamos a Salvini por secuestro, prevaricación y difamación (...) es posible que sea juzgado porque nos secuestró, nos difamó y prevaricó así es que tenemos mucha fe en la justicia y en que se haga justicia porque lo que ocurrió esos 20 días de agosto fue completamente salvaje, inhumano y pudo habernos costado una vida.

