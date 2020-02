Francia: candidato a la alcaldía de París renuncia tras video sexual

Benjamin Griveaux, el candidato a la alcaldía de París por el partido oficialista, no tuvo más remedio que retirar su candidatura para "proteger a su familia", tras la difusión de un video de carácter sexual dirigido hacia una mujer que no era su esposa. El excandidato calificó este hecho como "un ataque infame" y decidió dar un paso al costado para "proteger a su familia".

Benjamin Griveaux, candidato a la alcaldía de París, se retiró de la carrera política dejando al partido La República en Marcha del presidente emmanuel Macron, sin cabeza de lista para la ciudad principal del país a solo 30 días de las elecciones. Griveaux renunció después de la difusión de un vídeo íntimo y de carácter sexual que él habría realizado para una mujer con la que mantendría una relación extramatrimonial.

Piotr Pavlenski a su salida de un tribunal en Moscú. Actualmente vive en Francia donde pidió refugio político. REUTERS/Maxim Zmeyev

La difusión de este video puso punto y final a una candidatura que ya iba en descenso desde hace varios meses. Miembros de su equipo de campaña aseguraban incluso no saber por qué los mensajes y propuestas de Griveaux no calaban en la ciudadanía.

Griveaux "miente a los electores"

El artista ruso y refugiado en Francia, Piotr Pavlenski aceptó haber subido el video el miércoles por la noche. En declaraciones al diario Liberación, Piotr justificó su decisión al querer «denunciar la hipocresía» de Griveaux, el exportavoz del Gobierno.

Es alguien que siempre hace referencia a los valores familaires, que se autodenomina el alcalde de las familias parisinas y pone siempre como ejemplo a su esposa y a sus hiijos. Pero en su vida diaria hace todo lo contrario. A mí no me parece mal que la gente tenga una vida sexual como mejor les plazca, puede tener relaciones con los animales si les antoja, pero tienen que ser honestos. Pero él, él quiere ser el jefe de la ciudad y le miente a los electores. Yo ahora vivo en Francia y soy parisino, para mí eso es importante.

Los medios a través de los que este artista obtuvo el video no han quedado del todo claros, pero, en todo caso, no parece preocuparle las consecuencias jurídicas de sus acciones. Piotr Pavlenski ha sido encarcelado en varias ocasiones por diversas acciones, sobre todo aquellas contra el régimen de Vladimir Putin, y por haber incendiado la entrada del Banco de Francia.

Reacciones de políticos franceses

Más allá de las diferencias políticas, varios partidos condenaron la difusión de estas imágenes así como la violación de la vida íntima del candidato. Jean Luc Melenchon de la Francia Insumisa pidió a sus correligionarios que no hagan leña del árbol caído:

"Insumisos, no participen de este linchamiento contra Benjamin Griveaux. La publicación de imágenes íntimas para destruir un adversario es nefasta. Rechacemos el naufragio voyeurista de la vida pública del país. No, no todos los golpes están permitidos en política".

Insoumis, ne participez d'aucune façon au règlement de compte dont Benjamin #Griveaux fait l'objet. La publication d'images intimes pour détruire un adversaire est odieuse. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 14, 2020

Otros políticos y candidatos a la alcaldía de París también se manifestaron en ese sentido. La actual alcaldesa, Anne Hidalgo, hizo un llamado «al respeto de la vida privada y de las personas».

