Francia: médicos en huelga con el corazón roto

El sistema de salud de Francia antes era catalogado como uno de los mejores en diferentes áreas y uno ve que en realidad hay dificultades con el salario y con el estatus sobre todo por falta de personal, eso pues obvio que se evidencia en un deterioro. En cuanto a la parte de sistemas de salud, a la oportunidad de atención, para nosotros, como pedopsiquiatras, verse con las manos atadas por no tener plazas para hospitalizar un paciente, y en ese momento qué hace uno, si es un niño, si es un adolescente que se encuentra en un riesgo suicida...entonces improvisamos en ese momento en dónde se puede hospitalizar ese niño, ese adolescente porque no hay recursos, no hay oportunidad de camas. Eso me sorprende porque en España lo vivía menos, existía la oportunidad de enviarlos a consulta, sobre todo en cuanto a la urgencia, que sea supervisado, que reciba la atención en ese momento, que si toca hospitalizarlo se hospitalice.