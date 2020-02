La Unión Eruopea en busca de un presupuesto que le devuelva liderazgo

Con el claro objetivo de construir una Unión Europea (UE) climáticamente neutra e impulsar su industria militar, los mandatarios europeos intentan este jueves abordar el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, el primero tras la salida del Reino Unido. Esta será una áspera negociación entre donantes y receptores, donde más allá de los porcentajes, se discutirá el futuro de un bloque que pierde liderazgo político y económico. Entrevistamos a Eider Gardiazabal, coordinadora de los socialistas europeos en la Comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo.

RFI: Tras el Brexit y el retiro de un importante contribuyente como Gran Bretaña, ¿cuán fácil cerrar este presupuesto?

Eider Gardiazabal : Evidentemente la salida del Reino Unido es un problema suplementario en las cuentas, pero la salida del Reino Unido la conocíamos desde hace tiempo, y todos los escenarios con los cuales hemos trabajado, eran sin ellos. Poner al Reino Unido como un problema es un poco una excusa de los que no quieren poner más dinero en el presupuesto.



RFI: A propósito del retiro de Gran Bretaña, hay una línea divisoria bastante clara entre quienes quisieran aprovechar esta coyuntura para reducir su contribución y el resto: los contribuyentes y los receptores…

Eider Gardiazabal : Sí, hay una división entre contribuyentes y receptores netos, pero en realidad la división es más sobre qué Europa queremos. Si de verdad queremos una Europa que pese y marque tendencias políticas en el mundo, lo que no podemos hacer es darle la razón a aquellos británicos que quisieron irse de la Unión Europea. Si lo queremos es más Europa, lo que tenemos que hacer es poner un presupuesto suficientemente importante para que ese proyecto siga adelante, si no sería darle la razón al Brexit.

Eider Gardiazabal eurodiputada y coordinadora del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Presupuestos © European Union 2019

No, claro que no está a la altura. Si vemos las prioridades políticas que tenemos en la Unión Europea- que no es algo que ha decidido el Parlamento- son prioridades que los Estados miembros comparten: como la, al sector agrícola y ganadero para que contribuyan a esa transición ecológica. Si no hay un presupuesto que lo respalde, es imposible que cumplamos con los objetivos.Porque hemos estimado, la Comisión lo ha hecho, que debemos invertir alrededor de 400.000 millones de euros anuales entre el sector público y privado. Para hacer esa transición sin dejar atrás a las personas más vulnerables, o a las regiones que deberán hacer más esfuerzos, necesitamos presupuestos para responder a ello.Creo que sí, o al menos, es lo que debemos hacer entender a aquellos que dicen que hay que reducir el presupuesto. Probablemente, no tenemos una visión tan diferente de Europa, pero luego, en el presupuesto sí que se ve una posición diferente. Tenemos que hacerles entender que si estamos de acuerdo en el proyecto tenemos que ponernos de acuerdo en un presupuesto razonable.Es un capítulo importante y una nueva prioridad, nadie niega que tenemos que invertir mucho más en seguridad y defensa europea; pero lo que no se puede hacer es priorizar la seguridad sobre la agricultura o la cohesión territorial y social. No queremos recortar unas partidas para financiar otras, sino atender a todas las prioridades.Es trascendental. No crea que sea exagerado decir que es el más importante que se negocia en las últimas décadas. Hasta ahora teníamos los pilares muy claros, se seguían financiando las políticas que llamamos tradicionales; en cambio ahora hay un cambio de circunstancias no solo dentro de Europa sino en el mundo. Europa, si quiere seguir siendo una potencia mundial desde el punto de vista político-económico - y seguir influyendo- necesita un proyecto potente. Con las derivas en Estados Unidos, Brasil, los cambios en China… si no avanzamos nos quedaremos muy pequeñitos en el mundo.



RFI: Para concluir, un punto sobre el que quisiera insistir…

Eider Gardiazabal : Sí, hemos hablado de gasto pero otro de los grandes debates es cómo ingresamos dinero. Por el momento el presupuesto europeo se financia básicamente con aportaciones de los Estados miembros y eso hace que cada capital mire cuánto pone y cuánto recibe. El Parlamento lo que ha propuesto es una serie de impuestos a las empresas digitales, las multinacionales o las más contaminantes que pueden permitir financiar el presupuesto europeo sin ser una carga añadida a los presupuestos nacionales y sería una manera de que todo el mundo saliera ganando, un presupuesto mayor sin que los Estados miembros tengan que pagar más.



RFI Cómo diría el hombre de la calle, ¿podemos decir que en este presupuesto Europa se la jueg?

Eider Gardiazabal: Nos la jugamos, pero no todo está perdido.

