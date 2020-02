Italia trata de contener el coronavirus y su impacto económico

Italia se ha convertido en el tercer país más afectado por el coronavirus después de China y Corea del Sur. En el norte de Italia, el número de personas diagnosticadas ha aumentado desde el 21 de febrero a 231 casos y siete muertes. Varias ciudades del norte se encuentran actualmente bloqueadas y se sigue investigando las razones de este aumento de casos.

Con Anne Le Nir, corresponsal de RFI en Roma



Por el momento, el paciente cero sigue sin poder ser encontrado. A lo largo del día del lunes 24 de febrero, los medios de comunicación informaron sobre una nueva pista: un agricultor de 60 años de la provincia de Padua, que había estado frecuentando bares en la aldea de Vo Euganeo, el brote en el Véneto, y que en las últimas semanas había estado visitando bares en Codogno, el foco en Lombardía.



Pero este hombre, que tenía síntomas parecidos a los de la gripe y fue hospitalizado, dio negativo. Así que no puede ser el vínculo entre los dos brotes de coronavirus. El misterio sobre el paciente cero sigue intacto.



Prevención de la propagación de la epidemia



El carnaval de Venecia se acortó, los partidos de fútbol se cancelaron, las escuelas y los museos cerraron en el norte de Italia, en la región del Véneto y en Lombardía. Las autoridades italianas han adoptado medidas sin precedentes para tratar de contener la epidemia de coronavirus.



Once ciudades han sido puestas en cuarentena: todos los lugares públicos (bares, restaurantes del ayuntamiento, bibliotecas, escuelas), excepto las farmacias, fueron cerrados el 21 de febrero. El brote principal se produce en los alrededores de Codogno, una ciudad de 15.000 habitantes, muchos de los cuales trabajan en los alrededores, o en Milán, la capital económica, a 60 kilómetros de distancia.



La preocupación de la población se ve agravada por la ansiedad económica, como explica el periodista italiano Gaetano Josè Gasparini, que se encuentra cerca de una de las zonas confinadas.



"Las regiones afectadas son el motor económico de Italia. Toda la producción y la economía están bloqueadas. Milán es la capital económica del país. En Milán, se han tomado fuertes medidas: el metro está bloqueado, los medios de transporte están bloqueados. Los trenes, que son muy frecuentes en esta zona porque es un eje muy importante para la producción y la economía del país, ya no se detienen en determinadas estaciones donde se encuentran las ciudades más afectadas por el contagio del coronavirus".



Mientras que la Semana de la Moda acaba de terminar, Gaetano Josè Gasparini no niega el impacto del coronavirus en la economía italiana. "Sabemos muy bien el peso que el poder adquisitivo de los chinos en Italia podría haber tenido, especialmente en el sector del lujo. Milán es una ciudad que apuesta mucho por este sector y por eso la Bolsa de Milán está en pleno declive. La compra de oro va en aumento como en las situaciones de guerra más delicadas", agrega.



Ciudades en cámara lenta



Italia propone una reunión de ministros de salud de los países limítrofes de la península para determinar "líneas de acción comunes" ante la epidemia de coronavirus. Once ciudades del norte están confinadas, Milán no es una de ellas, pero el Domo permanece cerrado el 25 de febrero.



Los centros de estudio también toman recaudos, como explica Francesco Daveri, profesor de economía en la Universidad Bocconi. "Hoy en día no hay estudiantes en la universidad. Se les dijo que no vinieran. Intenté asegurarme de que pudieran avanzar en los programas gracias a las tecnologías que tenemos. Así que nuestros profesores dieron clases esta mañana, y los jóvenes se conectaron desde su casa y pudieron seguir las clases”, afirma.



Para el profesor de economía, se ha declarado una situación de emergencia, pero los italianos se están organizando para seguir viviendo con normalidad. "En realidad, siempre hay gente en la calle, siempre hay coches, porque la gente también va a trabajar. No diría que la ciudad está en un punto muerto. Por supuesto, es sorprendente cuando ves que las avenidas alrededor de la universidad están vacías, porque hay menos tráfico”, añade.



Francesco Daveri señala que la población es más cautelosa, que algunos apuestan por trabajar desde casa y evitan las reuniones con mucha gente. "Pero no es realmente porque piensen que el riesgo es alto, sino porque es mejor no tomar riesgos innecesarios”, sostiene.



El impacto en la economía del país



Aunque Lombardía y el Véneto no están totalmente paralizados, las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la propagación del virus están teniendo un impacto muy significativo en estos motores económicos del país.



En estas regiones, que tienen una población total de 15 millones de habitantes y que por sí solas representan el 30% del PIB y el 40% de las exportaciones, las empresas, en particular en los sectores de los servicios, el diseño y la moda, están operando en un punto muerto.



Ferias como la Mido de Milán, el mayor evento internacional de gafas, se cancelan. Lo mismo se aplica a los eventos culturales y deportivos. Escuelas, institutos, universidades, teatros, están siendo cancelados.

Escuelas, institutos, universidades, teatros, museos, cines, discotecas están cerrados. Los bares sólo abren de 6 a 18 horas. Todavía no es posible cifrar las pérdidas, especialmente porque estas medidas inicialmente previstas para dos semanas podrían ser prorrogadas. Pero la federación de hoteleros ha anunciado que el turismo ya ha caído un 30%, o sea 5 mil millones de euros.



El sector del turismo, golpeado



Francesco Daveri no es alarmista sobre las consecuencias a largo plazo, pero la epidemia de coronavirus tendrá un efecto en la economía italiana, en particular en el sector del turismo.



"El número de turistas a Venecia, por ejemplo, ha disminuido considerablemente. Algunas cifras indican que el número de visitantes en esta época del año se ha reducido a más de la mitad en comparación con el número habitual. Esto crea grandes dificultades para los hoteles y restaurantes, para el transporte aéreo, para los barcos y también para el "Made in Italy".



"Las consecuencias para el mercado interno serán más limitadas -dice Francesco Daveri-, por ejemplo, con el cierre de las universidades, los bares venderán un poco menos y los supermercados un poco más. Por lo tanto, el efecto será menos significativo que el vinculado al bajo número de turistas extranjeros", concluye.





