Rusia aprueba reforma que permitiría que Putin gobierne hasta 2036

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Los senadores rusos aprobaron este miércoles la reforma constitucional adoptada horas antes por los diputados, allanando el camino para que Vladimir Putin se mantenga en el poder teóricamente hasta 2036.

Anuncios Lee mas

La reforma constitucional impulsada por el presidente ruso fue apoyada por 160 senadores del Consejo de la Federación, con un voto en contra y tres ausentes. El texto debe ser aprobado ahora por dos tercios de las regiones rusas y ser sometido además al visto bueno de los ciudadanos el próximo 22 de abril.

El texto votado contiene la enmienda adoptada la víspera por los diputados para "reinicializar" el contador de mandatos presidenciales, lo que daría en teoría a Vladimir Putin el derecho de presentarse en 2024 y luego en 2030.

"Cada vez más da la impresión de que toda esta cuestión de la reforma constitucional es una gran operación destinada sencillamente a perpetuar su presencia en el poder, poniendo el contador de Putin a cero, con la idea de que como hay una reforma constitucional, debemos aplicar esta norma desde ahora", explica Nicolás de Pedro, director de investigación en el centro de análisis británico Institute for Statecraft.

Según el analista, no habrá obstáculos para su aprobación final: "El tribunal constitucional es completamente impensable que vayan a echar para atrás esta reforma, y en cuanto al referéndum, el escenario más probable es claramente una victoria de esta propuesta, en la que se tratará de garantizar un apoyo que sea como mínimo del 60%, y creo que van a intentar que llegue por lo menos hasta el 70%".

Esta reforma constitucional introduce también garantías para un salario mínimo y referencias a la fe y a Dios. "Creo que es un intento de diluir y que todo el debate no gire en torno a la perpetuación de Putin en el poder. Por eso está sacando algunas de las cartas que cree populares ante la opinión pública. Una de ellas es la prohibición explícita del matrimonio entre personas del mismo sexo. (…) La idea es transmitir el mensaje de que si no está Putin lo que va a haber es caos, inestabilidad, valores con las que no estamos de acuerdo", concluye De Pedro.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo