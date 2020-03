Corresponsales franceses en Italia denuncian que París subestima el coronavirus

Una treintena de corresponsales de medios de comunicación de habla francesa en Italia publican una columna de opinión en el diario Libération. El objetivo: alertar a la opinión pública francesa y a las autoridades en particular para que no se tomen a la ligera la amenaza del coronavirus.

Del corresponsal de RFI en Roma, Éric Senanque

Los periodistas que firman esta tribuna explican que ven con estupefacción la brecha entre Italia y Francia sobre la actitud frente al coronavirus.

“Todos nosotros estamos observando un desfase espectacular entre la situación que presenciamos diariamente en la península y la falta de preparación de la opinión pública francesa para un escenario, admitido por la gran mayoría de los expertos científicos, de una propagación significativa, si no masiva, del coronavirus”, escriben.

Italia se encuentra en una situación muy grave, el coronavirus ha causado más de 1.000 muertos y más de 15.000 personas están infectadas. Los habitantes están viviendo bajo casi un toque de queda que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. El jueves 12 de marzo, la defensa civil incluso pidió donaciones de sangre, ya que los hospitales se encuentran superados por la demanda.

El caso de momento no es tan grave en Francia, pero no se debe considerar que la situación no sea tan catastrófica, estiman los periodistas de Italia.

Hace dos días, la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, dio una conferencia de prensa en Italia que fue considerada surrealista y condescendiente. Explicó que Francia podía enfrentar mejor la epidemia que el país vecino.

Respetar las reglas

Los periodistas firmantes explican que no hay más tiempo que perder. Para ellos no se trata de asustar, sino de actuar responsablemente y de sensibilizar a la población francesa. En sus familias, entre sus amigos en Francia o en los medios de comunicación, estos periodistas han visto una forma de imprudencia frente al coronavirus. Los italianos han terminado por respetar las reglas: no salen de sus casas, no se reúnen fuera de los estadios de fútbol aunque los partidos se hayan celebrado a puerta cerrada, a diferencia de lo que ocurrió recientemente en Francia.

Este coronavirus no sólo afecta a los ancianos, como una gripe. En Italia, el grupo de edad de 40-50 años también está afectado. En la tribuna publicada en Libération se recuerda que el primer caso de Codogno en Lombardía a finales de febrero era un joven sano de 38 años. Acaba de salir de la terapia intensiva.

Medidas adoptadas en Francia

Las medidas tomadas por Emmanuel Macron son generalmente bien recibidas en Italia, ya que la precaución ha sido la norma aquí durante varias semanas. Pero muchos italianos dicen que Francia tiene diez días de retraso, las escuelas se cerraron el 5 de marzo en la península.

En Italia, es el sistema de salud del norte del país, uno de los mejores de Europa, el que está ahora al límite. Los firmantes de la tribuna esperan que los hospitales franceses no se enfrenten a los mismos problemas.

