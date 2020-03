Los españoles ante el confinamiento: 'Hay una gran solidaridad'

Los españoles ya llevan varios días confinados, y han empezado a reorganizar sus vidas de una manera inédita. ¿Cómo viven este confinamiento? Testimonios desde Madrid y Barcelona.

“La impresión que tenemos es buena, yo creo que la gente está muy concienciada, no se ve a gente andando por la calle, apenas, este fin de semana Madrid ha estado desierto, por lo menos nuestro barrio y en la televisión veíamos imágenes del centro de Madrid que estaba también desierto. Lo bueno, además, es que creo que hay una gran solidaridad entre todos los que estamos pasando esta cuarentena. Por las noches salimos al balcón a solidarizarnos, ayer hubo a las 8 un aplauso para los sanitarios y sé que en otros lugares están haciendo también muchas actividades: gente que está haciendo gimnasia en la terraza con los vecinos para seguir estando en forma, otros que han estado jugando al Veo Veo en una manzana de barrio… No sé yo creo que estamos muy mentalizados con quedarnos en casa y parar este virus”, cuenta María desde Madrid.

Miguel, que también vive en Madrid, estima por su parte que “las medidas que se están tomando últimamente están empezando a tener cierto calado y la gente sí que se está empezando a concienciar de la responsabilidad que tiene y de las consecuencias de si no lo cumple. En general las calles ya están vacías y mucha gente pues está intentando realizar sus actividades de trabajo telemáticamente. Creo que de momento hay un buen espíritu y dentro de lo que cabe pues la gente se ha concienciado de que es la única vía. Esperemos que realmente pasados estos 15 días el resultado se traduzca en que la curva de crecimiento ha disminuido y que los números de casos empiezan a estar controlados”.

En cambio para Elena, el confinamiento es un ejercicio difícil: “En mi caso llevo teletrabajando ya cinco días y la verdad que se me está haciendo muy pesado eso de no poder salir de casa. Lo llevo bastante mal, estoy un poco agobiada, en parte porque trabajas en el mismo sitio en el que pasas todo el día, y por mucho que después me ponga a ver series, a leer o hacer cosas de la casa, e incluso deporte, es un poco agobiante la sensación de saber que no puedes salir a la calle más que para lo básico. La verdad es que nunca he querido tanto tener a un perro para poder salir a pasearlo… No quiero pensar en cómo serán las siguientes semanas porque tengo claro que esto va para largo”.

Lorena Zegarra es peruana pero vive en Barcelona: “Por lo menos aquí en Barcelona está todo vacío en las calles y esto desde el día sábado. Fue bastante abrupto pues de la noche a la mañana nos dijeron que no podíamos ya salir más. Al tener esta limitación lo que la mayoría de la gente está tratando de hacer es tener un espacio dentro de casa para poder realizar ciertos ejercicios, como si fuésemos al gimnasio. En los tres primeros días la gente sabía que ya no podía ir a trabajar pero seguía saliendo a las calles, a la playa y a correr. Esto ya está siendo multado por el Estado español: las multas empiezan desde los 100 euros, si estás en bicicleta son 1.000 y pueden ir hasta 160.000 por ejemplo para alguien que no cumple el hecho de no organizar eventos donde pueden encontrarse muchas personas”.

