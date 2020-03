La pandemia como punto de inflexión

Si bien es demasiado pronto para establecer un balance con cifras precisas, podemos anticipar que una vez controlada la pandemia, los efectos del coronavirus serán visibles en diferentes ámbitos: desde la salud pública, las cadenas de suministro, el teletrabajo, la fiscalidad y las premisas de un nuevo orden mundial. Para el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, asistimos a un punto de inflexión.

RFI:¿Es que el impacto de esta pandemia, más allá de las cifras, difíciles de precisar por el momento, puede tener efectos duraderos sobre nuestra organización económica ?

FS: No podemos decir cuánto va a durar, pero si podemos decir, -desde un punto de vista teórico- que se trata de un shock temporal, no permanente. Depende de las medidas de política económica que se adopten, que sea más largo o más corto. Controlada la pandemia, el daño económico va a depender mucho del apoyo que reciban los trabajadores y las empresas, que no se haya destruido el tejido productivo, que no hayan quebrado las pequeñas y medianas empresas; pero podemos anticipar cambios estructurales. Creo que habrá una renacionalización parcial de la producción, una lección es que para productos claves, las cadenas de suministro con un proveedor único -en este caso China- es demasiado arriesgado, y por lo tanto tendremos menos cadenas globales. Un repunte de la impresión 3D de algunos bienes industriales en los países avanzados, y por supuesto, las experiencias de teletrabajo que seguramente después de la crisis se desarrollarán sensiblemente, lo que tendrá efectos positivos para el medio ambiente. También nos daremos cuenta de que las necesidades de inversión en temas digitales, son mucho mas importantes de lo planeado. Esa puede ser otra de las palancas de inversión pública, para reactivar la economía en la salida de la crisis.

Federico Steinberg, Real Instituto Elcano

RFI: ¿Cree que esta crisis reabre el debate sobre el papel del estado y del mercado?

FS: Esto va a plantear, por ejemplo, temas de salud global con una mayor cooperación y papel de lo público. Posiblemente en muchos países un aumento de la inversión en salud pública, veremos que pasa en los Estados Unidos en ese sentido. Habrá nacionalizaciones de empresas, lo estamos viendo con algunas líneas aéreas, pero podría ampliarse. Ante temas de seguridad humana, la solución tiene que venir de los poderes públicos, de modo que podemos anticipar un mayor protagonismo del estado cuando salgamos de la crisis. Incluso -es una discusión que estamos teniendo- cómo hay que usar la tecnología, la coordinación y supervisión del ciudadano por parte del estado, como se ha hecho en algunos países asiáticos para controlar la pandemia. Claramente van a cambiar los parámetros que teníamos hasta ahora, aunque tampoco creo que nos va a llevar a una desglobalización profunda, ni a un colapso del sistema internacional, más allá de lo que ya se estaba en juego en el ámbito de equilibrio de poder: el avance de China y el retroceso de Estados Unidos. Hará falta más cooperación, evaluar si la globalización no ha ido demasiado lejos y es necesaria mayor regulación. Es posible que algunas iniciativas que ya estaban sobre la mesa, como la imposición a las empresas digitales, Europa siga adelante con ello por necesidades de incremento de recaudación. Eso sería también, otro elemento importante, a la hora de reconsiderar la fiscalidad, respecto a determinadas actividades globales.

RFI: En un primer momento, las respuestas frente a este shock global, han sido locales. ¿Estima que esto plantea interrogantes sobre la gobernanza en un mundo globalizado, examinando por ejemplo el caso europeo?

FS: Sin duda, pero también es natural que la reacción inicial sea nacional. Solo a nivel nacional se puede dar respuestas, como cierre de fronteras, paquetes de estímulo o nacionalizaciones para estimular la producción de determinados insumos, como mascarillas o respiradores. Pero estoy de acuerdo con la idea de que la Unión Europea ha dado un par de pasos en falso, pero cómo estamos en los inicios prefiero darle un voto de confianza. Creo que la Unión Europea puede empezar a pensar de manera conjunta en muchos aspectos, incluso podría ser la ocasión de dar un paso adelante en la unión monetaria, si consigue implementar algún tipo de instrumento de deuda común como los « coronabonos » de los que se esta hablando. La BCE ha dicho que comprará toda la deuda que haga falta, veremos donde nos lleva, pero seguramente la salud pública junto con el cambio climático, son los dos temas donde está claro que las soluciones tienen que ser de gobernanza global, por lo tanto seguramente se tendrá que tener en cuenta para mejorar los sistemas de alerta para las próximas crisis.

Si no se emite un instrumento europeo de deuda común, con una finalidad concreta como la epidemia del coronavirus que conocemos ahora, no veo en qué situación se vaya ha producir. Es ahora o nunca.

RFI: Justamente sobre los « coronabonos » es una posición que Francia, Italia y España defienden, ¿cree que pueda concretarse ?

FS: Creo que si no se emite un instrumento europeo de deuda común, con una finalidad concreta como la epidemia del coronavirus que conocemos ahora, no veo en qué situación se vaya ha producir. Es ahora o nunca. Durante la crisis del euro, se invocó un argumento de riesgo moral, que equivalía a recompensar a países que no habían hecho las cosas bien. Ahora ese argumento no sirve, porque es algo completamente exógeno que nos afecta a todos por igual.

RFI: Otro aspecto que revela esta pandemia es rol clave de internet y las telecomunicaciones…

FS: Las infraestructura de la red va ser otro de los temas donde se va a jugar la rivalidad entre China y Estados unidos y el papel de los país europeos. Parte de los apoyos que vemos de China a los países europeos para luchar contra la pandemia, tienen este trasfondo, el uso de Huawei para la 5G, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso esta pendiente de cómo se define, que tipo de empresas son los líderes en las tecnologías digitales que tenemos que desplegar y claramente necesitamos.

RFI: Esta pandemia, ¿será un capítulo importante del nuevo orden mundial que comienza a dibujarse? En el sentido que países o bloques salgan fortalecidos o debilitados de esta coyuntura.

FS: Sí, esta pandemia es un punto de inflexión muy claro en el sistema internacional. Todavía no sabemos muy bien hacia dónde, pero por ejemplo Estados Unidos, de momento, y no creo que cambie, ha renunciado a jugar un papel de liderazgo internacional. En parte por el presidente que tiene, y tal vez porque no estaba interesado en ello. Pero el papel que se le presuponía a Estados Unidos ante una crisis global, no lo ha jugado y no parece que vaya a jugarlo. Lo que no queda claro es si lo va a jugar China, porque China está al origen de la pandemia. También hay un debate sobre los regímenes autoritarios y los regímenes democráticos, y la duda sobre si la Unión Europea va a salir fortalecida o mucho mas debilitada y dividida. Claramente va a pesar en todos los aspectos de las relaciones internacionales.

RFI: Tal vez China está intentando ocupar ese vacío de poder, imponiendo un relato y buscando posicionarse a la punta de posibles tratamientos y vacunas.

FS: La intención de China está clarísima, pero no estoy convencido de que les vaya a salir bien. Primero porque el virus viene de China, más allá de teorías conspirativas, sabemos que el virus seguramente viene de China y es el resultado del poco cuidado que hay en los mercados al aire libre y la sanidad alimentaria en China. Es difícil ser el líder de la respuesta cuando uno es el responsable. Segundo, la propia respuesta de China es la de un régimen autoritario, eso no es fácilmente exportable a otros países. Pero sin duda China tiene mucho interés en dominar el relato, porque le interesa que el relato que afirma que la culpa es de China y que ha sido el responsable, no se instale durablemente.

RFI: Sobre las medidas antidemocráticas o consideradas como tales, ya otros países, cómo Israel las practican, y en Europa también hay voces que las reclaman.

FS: Sí, pero por ejemplo el sistema que ha usado Corea del Sur no es el mismo que ha usado China. El de Corea del Sur tiene mucho más que ver con la cooperación ciudadana, gracias a una aplicación el paciente informa dos veces al día de sus síntomas. Una cosa es utilizar las tecnologías y donde se pone el respeto a la privacidad o no, y si eso va en contra de las leyes nacionales. Creo que todos vamos a hacernos un poco mas asiáticos en estos temas, pero no tiene que ser necesariamente el modelo de China, pueden ser otros más cooperativos, que confían más en el ciudadano y le dan mayor margen de libertad y maniobra.

RFI: Un aspecto que quisiera destacar.

FS: Insistiría en que esto es un punto de inflexión, tanto en la propia dinámica de la globalización -aunque no creo que se vaya a revertir- como a más largo plazo, en cambios en la estructura internacional de liderazgo y de poder, veremos cómo se plasman. Pero esto no será algo pasajero y sin consecuencias a largo plazo.

