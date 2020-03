Coronavirus Italia

Italia distribuye bonos alimentarios y teme saqueos de supermercados

Este año, Italia tendrá el crecimiento mas bajo de la zona euro y de la UE REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Texto por: RFI

En el sur de la península italiana, miles de personas viven de trabajos no declarados, vendedores ambulantes y otras actividades, incluso clandestinas. En el actual contexto de la pandemia, constituyen una población extremadamente vulnerable, ya que no puede beneficiarse de las medidas adoptadas por el gobierno para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores. Tras tres semanas de confinamiento, muchos de ellos no tiene medios para alimentarse, y se han producido saqueos de supermercados, como el jueves pasado en Palermo.