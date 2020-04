Rafael Gómez, símbolo de ‘La Nueve’ y combatiente de la libertad

Rafael Gómez Nieto, el último sobreviviente de “La Nueve”, los soldados republicanos españoles que liberaron París en 1944, falleció el martes 31 de marzo del coronavirus en Francia. RFI entrevistó a Evelyn Mesquida, investigadora española residente en París, que ha estudiado de cerca el papel de los republicanos españoles en la novena compañía de la División Leclerc.

Anuncios Lee mas

Rafael Gómez Nieto, que residía en la ciudad francesa de Lingolsheim (este) y que iba a cumplir 100 años en enero próximo, falleció de coronavirus el martes 31 de marzo.

Era el último sobreviviente de “La Nueve”, la novena compañía de la segunda división blindada francesa, integrada mayoritariamente por españoles. “La Nueve” fue la primera en entrar a París y llegar al Hôtel de Ville, la alcaldía, el 24 de agosto de 1944, para liberar la capital francesa de la ocupación alemana.

Vea también: Recordando el papel de 'La Nueve' en la liberación de París

La historiadora Evelyn Mesquida, autora de La Nueve: Los españoles que liberaron París e Y ahora, volved a vuestras casas, nos contó quién era Rafael Gómez y qué representaba.

“Rafael Gómez era simplemente un hombre de ‘La Nueve’, uno de los combatientes de ‘La Nueve’. Simplemente quiere decir que luchó en la guerra de España, quiere decir que sufrió los campos de concentración franceses, las humillaciones de tantos otros, que después continuó el combate con los franceses en la Segunda Guerra Mundial, que luchó en Túnez contra Rommel, que entró en la Segunda División blindada con el general Leclerc, con muchos otros españoles que como él luchaban por la libertad. Eso era lo que Rafael Gómez repetía muchas veces, que su combate había sido por la libertad”, explica Evelyn Mesquida.

Vea también: Liberación de Paris: 75 años después, el primer homenaje oficial a 'La Nueve'

Ese combate, “él lo llevó a cabo hasta agosto de 1945. En 1945 cuando vio que no iba a ir a España, que nadie les iba a ayudar, porque ellos pensaban que ahora les iban a ayudar, les iban a dar armas, etc. y podrían volver, cuando vio que todo esto no ocurría, volvió con su familia a Orán [Argelia], y vivió allí como zapatero, ganando su vida como era posible porque había muchas dificultades. Allí conoció a la mujer con la que se casaría, allí comenzó a formar una familia. Y después ya se fueron, volvieron a Estrasburgo, se instaló en Alsacia y ha vivido hasta el final de su vida allá con sus hijos, hoy totalmente franceses. Él no les hablaba en español para que hablaran muy bien el francés, para que no sufrieran humillaciones, para que se integraran totalmente”, relata la historiadora.

Pero más allá del hombre y de sus acciones, Rafael Gómez era todo un símbolo, prosigue: “Rafael últimamente era un hombre de ‘La Nueve’ pero sobre todo era un símbolo de ‘La Nueve’ porque su presencia, al ser el único superviviente, era la presencia de todos. Esto es lo que dijo en el 2017 cuando fue a inaugurar una pequeña plaza dedicada a los combatientes de ‘La Nueve’ en una barriada de Madrid. Antes no quería ir pero luego se dio cuenta de que tenía que hacerlo, no por él mismo porque no tenía muchas ganas de ir, estaba un poco cansado, pero por representar a todos sus compañeros”.

“Este es el Rafael que se ha ido, creo que con él está dicho que eran hombres que luchaban por unos valores y el primero de ellos, la libertad. Y creo que en Francia pudo hacerlo hasta el final de su vida”, concluye Evelyn Mesquida.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo