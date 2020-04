En Italia, el coronavirus golpea, la mafia aprovecha

En el sur del país, los grupos mafiosos italianos asisten a las comunidades más afectadas por el colapso de la actividad económica, con cajas de alimentos y préstamos. Una manera de ganar apoyo y ocupar el espacio que dejaron las autoridades.

En el sur del país, comunidades como Campania, Puglia, Calabria y Sicilia, han visto prosperar un fenómeno que preocupa a las autoridades. Al tiempo que estas poblaciones han sido duramente golpeadas por la crisis sanitaria y el colapso económico, la ayuda ha surgido de las bandas criminales y mafias allí implantadas.

Estas organizaciones que actúan tradicionalmente en las capas más escondidas de la sociedad, han dejado los bajos fondos para aprovechar el caos y ganar terreno dejado por la ausencia del Estado. En estos tiempos de pandemia y crisis económica, la mafia está repartiendo comida gratis y créditos para los más necesitados.

En la ciudad de Palermo el hermano de un jefe de la Costa Nostra, la mafia siciliana, fue visto repartiendo comida en los barrios más pobres, relató el periódico La Repubblica.

Además, estos grupos mafiosos buscan hacerse con pequeños y medianos negocios que han quebrado o luchan para mantenerse a flote tras dos duros meses de confinamiento debido a la pandemia.

“Millones de personas trabajan en la economía gris, lo que significa que no han recibido ningún ingreso en más de un mes y no tienen idea de cómo podrán volver a trabajar”, explicó Nicola Gratteri, un investigador antimafia en la oficina del fiscal de Catanzaro, en una entrevista con el periódico británico The Guardian.

“La mafia solo espera eso, una crisis”, aseguró el escritor y experto en la mafia, Roberto Saviano, en diálogo con la prensa en Nueva York, donde reside después de haber recibido amenazas de muerte.

Se calcula que en total hay unos 3,3 millones de trabajadores informales en Italia, más de un millón viven en el sur del país.

