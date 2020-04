Protestas virtuales contra la cuarentena en Rusia

Un cartel advierte a los que no respeten la cuarentena, en San Petersburgo, el 22 de abril de 2020.

Una nueva forma de protesta ha surgido en los últimos días en Rusia. Para denunciar las condiciones de la cuarentena, internautas han invadido el sitio de geolocalización más popular del país con mensajes políticos.

Todo comenzó el lunes 20 de abril en Rostov del Don, en el sur del país. Una serie de errores por la entrega de pases provocó la ira de los habitantes, que luego escribieron mensajes de enojo en el sitio Yandex Maps, el equivalente ruso de Google Maps.

Muy popular en Rusia, este sitio de mapas normalmente permite a la gente dejar comentarios sobre el estado del tráfico, para informar sobre atascos o accidentes. Esta vez, los internautas usan el servicio para expresar su insatisfacción. Decenas, luego cientos de mensajes fueron publicados en el mapa de la ciudad, todos geolocalizados en la zona donde se encuentran las autoridades regionales.

Este movimiento espontáneo se difundió en todo el país. Varias ciudades importantes siguieron el movimiento: San Petersburgo en el norte, Ekaterimburgo en los montes Urales, Krasnoyarsk en Siberia y, por supuesto, Moscú, la capital, donde los mensajes se han concentrado en torno al Kremlin, con eslóganes cada vez más políticos.

"¡Dennos comida para nuestros hijos, y nos quedaremos en casa!"

En un principio, la manifestación virtual de Rostov del Don denunciaba las condiciones para obtener pases para ir a trabajar. Pero a medida que el movimiento se difundió al resto del país, los reclamos se extendieron al régimen de confinamiento en su conjunto y la inercia de las autoridades para hacer frente a sus consecuencias económicas, tanto para las pequeñas empresas como para los individuos sin ingresos.

Algunos piden una flexibilización de la cuarentena, otros que se abandone por completo, y otros quieren que se decrete el estado de emergencia para obligar al Estado y las compañías de seguros a ayudar a las empresas e individuos "afectados".

Un eslogan recogido por la prensa rusa resume perfectamente la situación: "¡Dennos comida para nuestros hijos y nos quedaremos en casa! ". Los manifestantes critican a las autoridades no por no luchar contra la enfermedad, sino por no controlar sus consecuencias económicas y sociales, que son igual de devastadoras según ellos.

Movilización inédita

Es difícil medir esta movilización virtual, que tomó una forma totalmente inédita en Rusia. Yandex no dio ninguna cifra y borró los mensajes a medida que aparecían, justificando ese gesto por la necesidad de mantener el sitio en funcionamiento, y añadiendo que no había lugar para los mensajes políticos.

El periódico Kommersant trató de estimar el número de mensajes dejados en el sitio en Moscú, estimándolo en 40 por minuto en el punto álgido de la movilización. El grupo Yandex emitió entonces nuevas reglas para evitar que se repitiera el fenómeno: a partir de ahora, los mensajes sólo pueden dejarse en el lugar donde se encuentra el usuario en el momento de escribirlos.

¿Fin de la historia? Tal vez no, porque ya hubo otros llamados para demostraciones "virtuales". Esta vez de parte de opositores políticos a Vladimir Putin, que se dieron cita el próximo martes 28 de abril en YouTube. Una reunión virtual que tomará una forma más tradicional, con discursos de varios minutos. Pero los organizadores también piden a los internautas que les envíen "banners virtuales", mensajes que se publicarán en el sitio durante el "evento".

El objetivo de los organizadores es pedir, a través de las redes sociales, una ayuda financiera directa del gobierno para las personas privadas de ingresos a raíz del coronavirus. Una nueva forma de protesta podría estar surgiendo en Rusia, adaptada a las condiciones muy particulares del confinamiento.

Con información de Daniel Vallot, corresponsal de RFI en Moscú

