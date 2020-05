Madrid, entre alivio y preocupación, no pasa a la fase 1 de la desescalada

El 51% de los españoles podrán gozar a partir de este lunes de un café en una terraza o hacer compras en almacenes de menos de 400 metros cuadrados con limitaciones de aforo, y aun visitar a familiares. Pero no será el caso en todo el país. Reportaje en el barrio popular madrileño de Puente de Vallecas.

Las cifras de fallecidos por el coronavirus siguen bajando, pero no lo suficiente en las regiones de Madrid y de Barcelona. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez ha indicado que estas dos regiones y algunas otras no empezarán la desescalada a la fase 1 este lunes, lo que provocó la ira del Partido Popular a cargo de la comunidad de Madrid. Muchos en la capital sienten un alivio pero también preocupación.

Puente de Vallecas, un barrio popular del sur de Madrid. Aquí siempre hay gente caminando, aun antes de los horarios autorizados. La comunidad de Madrid no pasará en fase 1, lo que tranquiliza a Jessica, que trabaja como auxiliar en un hospital.

“Yo prefiero que no. Creo que va a haber un segundo brote y va a ser algo más fuerte. Como usted verá, hay gente consciente que lleva mascarillas, y otros no. Deberían de llevar todos mascarillas, tanto en los transportes como fuera, obligatoriamente”, dice Jessica a RFI.

En un café del centro de Madrid que sirve únicamente para llevar, la empleada Mikaela en cambio está desilusionada. “Yo prefiero estar aquí, y al menos que gane 50 euros al día, pero hasta el final de mes, me cojo algo para mí. Porque tengo una niña pequeña y tiene que comer. Yo creo que podrían dejar que abren al menos las terrazas. Yo sé que es peligroso que salgamos a la calle, pero la gente tiene que trabajar”, comenta.

Un poco más lejos en la estrecha calle Huertas, Gloria y su marido están desmontando el letrero de su pequeño restaurante turístico, han decidido cerrar definitivamente.

“Estamos cerrando porque es inviable", asegura a RFI. "No hay turismo, no se puede pagar 4.000 euros de alquiler, así que cerramos. La calle Huertas no tiene terrazas, entonces tendría que ser en julio, en agosto, no sabemos cuándo. A lo mejor en los restaurantes de barrio tienen más posibilidades porque tienen terrazas, tienen sus clientes, pero aquí en el centro es muy difícil”, lamenta la mujer.

