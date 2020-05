Dos minutos de silencio en homenaje a los sanitarios españoles fallecidos

Varios sindicatos españoles de médicos hicieron un llamado a que se dediquen dos minutos de silencio este jueves para recordar a los 49 médicos que han fallecido en España por coronavirus y para exigir a las autoridades más recursos para afrontar la pandemia. Una reivindicación que comparten los médicos y sanitarios de Francia.

Anuncios Lee mas

A este llamado se han ido sumando progresivamente los colegios y sindicatos de médicos de todo el país. Este jueves, a las 12 del mediodía, hora local, estaba previsto que se respetaran dos minutos de silencio, en las puertas de los hospitales, centros de salud y residencias de mayores, en homenaje a los 49 médicos que han muerto durante la pandemia.

El llamado se produce en un momento en el España registra un repunte del número diario de fallecidos: 217 muertes en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 27.321, el número de muertos más elevado de Europa. Pero además, las cifras de muertes en el seno de los personal médico ha sido elevado también.

“Por desgracia, tenemos el triste récord de ser uno de los países con más personal sanitario contagiado: más de 40 médicos fallecidos durante esta epidemia. Esto ha supuesto un golpe muy duro para todos los profesionales sanitarios. Porque era estar soportando una situación muy dura, de hiperactividad y con medios muy escasos”, aseveró Angela Hernández Puente es la vice secretaria general del sindicato médico AMYTS, entrevistada por RFI

Hernández Puente deploró así mismo que las autoridades no hablen lo suficiente de los snitarios. « No ha habido suficiente reconocimiento por parte de las autoridades. Por eso esta iniciativa. Para dejar claro que no vamos a olvidar a los que han fallecido. Pero además, se tiende a que pedirnos que trabajemos más y con sueldos recortados », agregó.

La profesional vaticina que habrá más movilizaciones de médicos y sanitarios en los próximos días, « porque la gente está muy cansada », aseveró.

Angela Hernández, vice secretaria general del sindicato médico AMYTS Véronique Gaymard

Menos aplausos, más recursos

La escasez de recursos y de material para protegerse y atender a los contagiados por coronavirus, es uan situación que se ha denunciado también en Francia. Desde el principio de la crisis, se ha instaurado la costumbre de aplaudir a los sanitarios desde las ventanas, cada noche a las 8pm.

El martes, un grupo de enfermeros ymédicos protestaron frente al hospital de Purpan, en la ciudad de Toulouse, para exigir más recursos para los hospitales públicos.

El presidente francés Emmanuel Macron prometió « un plan masivo de inversión y de revalorización de los salarios » en los hospitales. De su lado, tras más de dos meses de una crisis sanitaria sin precedentes, los profesionales de la salud eseran « actos concretos ».

“Queremos hacer nuestro trabajo correctamente, y para eso hacen falta recursos del Estado. Sería mejor que la gente, en vez de aplaudir, que vengan a manifestar con nosotros en las calles, para apoyar a los hospitales público”, dijo entre sollozos Carole, una enfermera del hospital (CHU) de Toulouse.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo