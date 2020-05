Suecia

Los países escandinavos restringen la entrada de los suecos

El Primer Ministro sueco Stefan Löfven en una conferencia de prensa sobre el brote de Covid-19 en Estocolmo. TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS

Texto por: RFI

Suecia ha adoptado una estrategia particular ante la epidemia del coronavirus. Por un lado, ha evitado a sus habitantes el confinamiento obligatorio, y la vida cotidiana de los suecos no se ha visto alterada. Pero, por otro lado, el país tiene la tasa de mortalidad más alta en relación con el número de habitantes de los países escandinavos. Como resultado, mientras que las fronteras se abren en toda Europa, los vecinos de Suecia no quieren abrir las suyas.