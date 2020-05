Por qué Europa no debe descartar una segunda ola de contagios

Para la directora del Centro Europeo de Prevención y Control de enfermedades (ECDC), Andrea Ammon, "la cuestión no es saber si habrá una segunda ola de contagios, sino cuándo tendrá lugar y cuál será su alcance".

Anuncios Lee mas

Francia empieza este viernes el segundo fin de semana tras el desconfinamiento: es un largo puente por la fiesta religiosa de la Ascensión, en medio de un clima estival, que coincide con noticias alentadoras sobre la pandemia.

No solo las cifras siguen a la baja en este país, en particular menos pacientes en cuidados intensivos, por debajo de 2.000, sino que algunos servicios urgencia, muy solicitados hace algunas semanas, ya no reciben tantos pacientes COVID como antes.

Pero la Agencia Europea encargada de vigilar la progresión de la COVID, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con sede en Suecia, advierte sobre una segunda ola de contagios en este continente, el más afectado en el mundo por el coronavirus.

“Europa debe prepararse para una segunda ola de contagios por el coronavirus”, advierte Andrea Ammon, directora del ECDC, al diario The Guardian.

Varias razones explican la advertencia de la agencia sanitaria europea, en particular el hecho de que el virus siga circulando.

No al relajamiento

En este mes de mayo "el coronavirus está circulando incluso mucho más que en enero y febrero pasados. Además, las cifras de inmunidad comunitaria de los europeos no son alentadoras: entre un 85% y un 90% de la población europea sigue expuesta a la COVID-19", precisa.

Por tanto, "no es el momento de relajarse completamente", concluye la directora de la agencia europea.

Ammon también aprovechó para recordar que al principio de la epidemia los gobiernos subestimaron la velocidad a la que se propaga el virus.

Europa es el continente más afectado por la pandemia, con casi 2 millones de casos, 170.000 de los cuales, mortales, sobre todo en el Reino Unido, Italia, España y Francia, país que cuenta un poco más de 28.000 muertos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo