Covid-19: El alto precio de la estrategia sueca

Poco poblada y poco afectada, el norte de Europa comenzó muy pronto el proceso de desconfinamiento. Pero mientras Dinamarca, Noruega y Finlandia imponían medidas restrictivas, Suecia se negaba a detener al país, apostando por la responsabilidad individual. En un momento en que se están reabriendo las fronteras, el balance no es concluyente.

Por Juliette Gheerbrant

En camisetas, pancartas, e incluso tatuados en los cuerpos de aquellos que llevan la admiración a los extremos: el rostro del estratega sueco en la lucha contra el coronavirus está en todas partes. Anders Tegnell es Jefe de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Suecia; la decisión contraria de no imponer casi ninguna medida coercitiva a la población es decisión suya y de su equipo. Y el gobierno, hasta ahora, ha seguido la consigna. Porque en Suecia, la administración y la política se mantienen a distancia.

A partir de mediados de marzo se han impuesto gradualmente restricciones: cierre de escuelas secundarias y universidades, prohibición de reuniones de más de 50 personas, bajo pena de seis meses de prisión, prohibición del servicio de bar en los cafés y restaurantes que permanecían abiertos, prohibición de las visitas a los hogares de ancianos. Por lo demás, las autoridades se limitaron a formular recomendaciones: dar prioridad al teletrabajo, respetar las distancias físicas, evitar el transporte en las horas punta, quedarse en casa al menor síntoma o si se presenta un riesgo, respetar las medidas de protección ante otras personas y evitar los viajes innecesarios.

Sin embargo, la vida no siguió como de costumbre. Ya el 1 de febrero, el gobierno describió a Covid-19 como "peligroso para la sociedad sueca". Tres días más tarde, el primer caso apareció en una ciudad del sur del país, y la población se adhirió rápidamente a la estrategia elegida, preparándose para una verdadera carrera de larga distancia, explica Alice Baudry del “think tank” Institut Montaigne: "Desde el principio, las autoridades hablaron de una crisis de larga duración, que fijaron una duración de la crisis con un horizonte para 31 de diciembre. De hecho, los suecos están experimentando una especie de ‘desconfinamiento perpetuo’. Aprendieron antes a convivir con las medidas que Francia, por ejemplo, está poniendo en práctica hoy en día".

La población ha adherido a la estrategia, así como la oposición. Tras algunas críticas, la derecha y la extrema derecha se pusieron del lado del gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven, y el Parlamento aprobó una ley para ampliar los poderes del Ejecutivo durante tres meses.

La resistencia vino principalmente de los círculos científicos. Muy pronto, de hecho, la mortalidad en Suecia fue proporcionalmente mucho más alta que en los otros países nórdicos. A principios de abril, más de 2.000 médicos e investigadores firmaron un comunicado de prensa en el que se instaba al gobierno a cambiar de rumbo para evitar "llevar al país al desastre". Pero las autoridades han mantenido el rumbo, "cambiar la estrategia ahora sería inútil", dice Tegnell.

A finales de abril, el debate se desvaneció y algunos científicos descubrieron que no había nada más que hacer que esperar. “El clima es extraño”, afirma Nele Brusselaers, epidemiólogo del Instituto Karolinska de Estocolmo. “Inicialmente, mis colegas estaban convencidos de que la epidemia no afectaría a Suecia. En segundo lugar, la estrategia elegida por las autoridades no puede ser cuestionada. Yo mismo he estado muy presionado en el trabajo, no podemos tener una discusión, la reacción es inmediatamente defensiva: ‘El departamento de salud pública tiene razón, punto’”.

Katarina Barrling, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Uppsala, hace la misma observación y lamenta que en Suecia "si se critica a las autoridades políticas, a las instituciones, se les acusa inmediatamente de ser populistas". “Aquí, los expertos son indiscutibles. Excepto que, por el momento, los expertos no están de acuerdo... ".

En otros lugares, el semiconfinamiento del norte

Los países fronterizos Noruega y Dinamarca reaccionaron al mismo tiempo que Suecia, es decir, rápidamente, apunta Alice Baudry. "El virus llegó más tarde al Norte, donde estos 'pequeños países' observan mucho de lo que sucede a nivel internacional. Viendo la expansión de la epidemia en Italia y Francia, pensaron que les iba a pasar lo mismo y se anticiparon”, precisa. “Estos países no esperaron a que se multiplicara el número de casos para tomar decisiones", coincide Cécile Marin, oficial de relaciones internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. "Cuando se observan las cifras, el número de casos ya era mucho mayor en Francia, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de confinar”, recalca. Pero los otros dos reinos escandinavos han elegido una estrategia muy diferente a la de Suecia. Los tres países están unidos por la geografía, el idioma y la cultura, recuerda Cécile Marin: "El metro de distancia se respeta más fácilmente en el Norte, donde el pudor impone cierta distancia en los saludos". También comparten "una confianza básica en las instituciones y las autoridades", y el sentido de responsabilidad individual, que destaca Suecia. Pero estos rasgos comunes no parecían ser en Copenhague y Oslo garantías suficientes ante el riesgo de expansión de la epidemia.

Y cuando se produjo la primera muerte relacionada con el Covid-19 en Dinamarca el 11 de marzo, la Primera Ministra Mette Frederiksen anunció una serie de medidas restrictivas ese mismo día. Dos días después, el Parlamento aprobó una ley de estado de emergencia, se cerraron las fronteras y el día 16 se puso al país en semiconfinamiento: se detuvieron las actividades no esenciales, se cerraron las escuelas, se prohibieron las reuniones y se prohibieron los viajes. Pero las salidas nunca fueron restringidas. Se adoptaron medidas similares en Noruega, donde el 12 de marzo se anunció la primera muerte relacionada con el Covid-19, junto con restricciones a la circulación y la actividad. Finlandia también ha adoptado un régimen de semiconfinamiento, excepto para las personas mayores de 70 años, a las que se les pide que permanezcan en su casa.

¿Cuáles son los resultados?

A mediados de abril, el contraste entre Suecia y sus vecinos ya era sorprendente. En Dinamarca, el punto álgido de la epidemia se había producido a principios de mes, y el 15 de abril el país se convirtió en el primero de Europa en flexibilizar las medidas de confinamiento. Unos días después, Noruega siguió el ejemplo. El levantamiento de la cuarentena fue muy gradual. En Dinamarca, comenzó con el regreso a escuelas y colegios, seguida de la reapertura de tiendas y el levantamiento de la prohibición de concentraciones de más de 10 personas el 10 de mayo. Las reuniones de más de 500 personas fueron prohibidas hasta el 1 de septiembre. "La infección está bajo control y la estrategia danesa ha tenido éxito en esta difícil primera fase", dijo la Primera Ministra danesa Mette Frederiksen.

Mientras tanto, en Suecia, el número de muertes y casos reportados siguió aumentando, y el 24 de abril Anders Tegnell advirtió: "Ciertamente no se ha terminado”. Pero el gobierno ha mantenido su confianza en la estrategia de la agencia de salud pública.

El Primer Ministro Stefan Löfven, sin embargo, reconoció el 12 de mayo que la situación en los hogares de ancianos estaba siendo mal gestionada. Al igual que en otros países, estas instituciones se ven muy afectadas. En Suecia, a finales de abril, la mitad de las víctimas tenían más de 70 años y se ha abierto una investigación. "La recomendación de que los ancianos se queden en casa y la prohibición de las visitas a las residencias de ancianos llegó muy tarde", dice Alice Baudry. Entre las causas de la propagación del virus, "ésta es una de las vías que hay que explorar, junto con la de los barrios desfavorecidos", asevera la investigadora.

Algunos artículos de prensa señalan, además, que la población de esos barrios, en su mayoría de origen inmigrante, está sobrerrepresentada entre las víctimas de Covid-19. La densidad de viviendas y la inseguridad económica forman un cóctel explosivo, lejos del centro de Estocolmo donde las viviendas de una sola ocupación son muy comunes y el teletrabajo está ya muy extendido en tiempos normales.

Por último, la confianza en el sentido común y la autodisciplina ha mostrado sus límites, sobre todo porque los mensajes de las autoridades han sido a veces contradictorios, señala Alice Baudry: "Para la Pascua, el gobierno recomendó quedarse en casa, al tiempo que dijo que las personas vulnerables no debían sentirse aisladas durante este período festivo. Todo descansa sobre la responsabilidad individual, y no siempre es fácil para los ciudadanos evaluar el riesgo”.

Tensión entre los vecinos nórdicos

En un momento en que Europa se está desconfinando lentamente, la situación está empezando a causar preocupación dentro del gobierno. Según la agencia Reuters, en el período comprendido entre el 12 y el 19 de mayo, Suecia fue el país europeo con el mayor número de muertes en proporción a su población. Estocolmo teme en particular que el país se esté aislando. De hecho, con la reapertura de las fronteras de Schengen, la situación se ha vuelto tensa entre los países nórdicos.

El viernes 15 de mayo, una reunión ministerial de los 5 (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia) abordó el tema, explica Alice Baudry: "En Dinamarca, la oposición quiere reabrir las fronteras a los noruegos y a los alemanes, pero no a los suecos (excepto para los trabajadores transfronterizos). El sentimiento es el mismo en Noruega”. Oslo también pide a los noruegos que han tenido que viajar a Suecia que respeten una cuarentena de 10 días.

Por otro lado, dentro del país se escuchan de nuevo voces críticas. El 14 de mayo, 22 investigadores firmaron una columna en el diario Dagens Nyheter titulada "La inmunidad masiva es una estrategia peligrosa y poco realista". Hasta el 23 de mayo, Covid-19 había matado a 3.992 personas en Suecia. En Dinamarca, 561, en Noruega, 235, en Finlandia, 306 y en Islandia, 10. En Estocolmo, las autoridades creen que es demasiado pronto para juzgar la eficacia de su política. Pero está claro que, dentro de los países nórdicos, Suecia está pagando un precio desproporcionado por la epidemia.

