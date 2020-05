Influyente asesor de Boris Johnson se niega a dimitir tras saltarse la cuarentena

Un colaborador de Boris Johnson renunció el martes, poniendo de manifiesto las fuertes tensiones causadas dentro del gobierno británico por Dominic Cummings, poderoso y controvertido asesor del primer ministro al que se acusa de haber vulnerado las reglas del confinamiento.

Pese a los esfuerzos de Boris Johnson y de su estratega político Dominic Cummings de desviar la atención de este escándalo, lo cierto es que la opinión pública británica y sobre todo la prensa, no parece dispuesta a perdonar la acción del asesor de conducir 400 kilómetros desde Londres hasta la casa de sus padres en Durham después de que él y su esposa dieran positivo por Coronavirus, y para asegurar que su hijo tuviera quien lo cuidara mientras ellos se recuperaban.

Varios diputados, políticos, científicos y hasta jerarcas de la iglesia anglicana han instado a Cummings a renunciar por haber minado la confianza de los ciudadanos y los mensajes del gobierno sobre lo que no se podía hacer en los días de confinamiento.

La tormenta política que vive Johnson y su mano derecha, comienza a tomar tintes de desastre político justo en momentos en que la imagen del Premier había mejorado. Esta mañana Johnson ha recibido la primera renuncia de un miembro de su gobierno ante la negativa de despedir a Cummings. En una carta pública, Douglas Ross, ministro adjunto para Escocia, y una de las nuevas figuras del partido conservador en ese país, presentó su dimisión, afirmando, en sus palabras, que la excusa presentada por Cummings para viajar al norte de Inglaterra en pleno confinamiento, no era compartida por la gran mayoría de los ciudadanos que han hecho lo que el gobierno les ha pedido.

"Los habitantes de mi circunscripción no han podido despedirse de sus seres queridos, las familias no han podido llorar juntas, la gente no ha podido visitar a sus seres queridos enfermos porque estaban siguiendo las recomendaciones del gobierno", afirmó Ross en su carta.

"No puedo, de buena fe, decirles que estaban todos equivocados y que un consejero del gobierno tenía razón", agregó.

La renuncia del ministro escoces Ross es la primera, pero sin duda alguna no será la última que tendrá que enfrentar el líder conservador quien ha recibido hasta ahora, el apoyo de las figuras más importantes de su partido, aunque no se puede negar que crece rápidamente el malestar de muchos por la actitud y la falta de arrepentimiento mostrada por Cummings desde que se descubrieron sus viajes al norte, y de hecho no son pocos los que creen que sus posición como asesor jefe de Boris Johnson está en la cuerda floja.

