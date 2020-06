Coronavirus: Londres abandona su aplicación en favor de la tecnología Apple-Google

El gobierno británico ha decidido abandonar la aplicación de rastreo de contactos para pacientes con el nuevo coronavirus, desarrollado por el servicio de salud pública, en favor de la tecnología desarrollada por Apple y Google. Fue el Ministro de Salud quien tuvo que anunciarlo el miércoles por la noche, cosechando muchas críticas después de un nuevo giro del gobierno en su gestión de la crisis sanitaria.

Con Muriel Delcroix, corresponsal de RFI en Londres

Se suponía que la aplicación británica de rastreo desempeñaría un papel clave en el desconfinamiento del país. Aunque fue anunciada con bombos y platillos por Boris Johnson, quien anticipó la inminente introducción del "mejor sistema del mundo", la aplicación fue un gran fracaso desde el principio.

Desarrollada por el brazo tecnológico del NHS, el sistema de salud británico, la aplicación centralizada fue la primera en ser probada con los 140.000 habitantes de la Isla de Wight antes de ser desplegada a nivel nacional a mediados de mayo.

Sin embargo, el gobierno pospuso el lanzamiento hasta junio, antes de declarar esta semana que la solicitud "no era prioritaria" y que no se desplegaría antes de fin de año. Fue finalmente el Ministro de Salud, Matt Hancock, quien anunció sobriamente el jueves que simplemente lo abandonaría, culpando a los dos gigantes Apple y Google.

Según la BBC, “la versión centralizada probada en la Isla de Wight funcionó bien en la evaluación de la distancia entre dos usuarios, pero fue pobre en el reconocimiento de los iPhones de Apple. Específicamente, el software registró cerca del 75% de los teléfonos Android cercanos pero sólo el 4% de los iPhones”

“Por el contrario, el modelo de Apple-Google registró el 99% de los móviles Android y los iPhones. Pero sus cálculos de distancia eran más débiles”, añadió.

“"El software de Apple impide que los iPhones sean usados efectivamente para el rastreo de contactos a menos que estés usando la propia tecnología de Apple", explicó Hancock.

"Nuestra aplicación no funcionará porque Apple no cambiará ese sistema... ...y su aplicación no puede medir la distancia lo suficientemente bien para un estándar con el que estamos satisfechos”, lamentó.

El gobierno británico denunció de una flagrante falta de cooperación y tuvo que resolver, como otros países, recurrir a una opción descentralizada, favorecida por Google y Apple. Otros países como Italia, Dinamarca o Alemania también han pasado de una aplicación “centralizada” a una “descentralizada”.

"¿Cuántos fiascos más serán necesarios? "escribe el Daily Mail en la primera página del viernes. Para aplacar la polémica, el gobierno anunció este viernes la disminución del nivel de riesgo epidemiológico de un peldaño frente a la disminución de los casos en el país. Una bienvenida distracción para un primer ministro, a la defensiva.

