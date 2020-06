Serbia: Primeras elecciones legislativas post Covid-19 boicoteadas por la oposición

Este domingo, los serbios participan en elecciones legislativas boicoteadas por parte de la oposición, lo que apunta a una consolidación del partido en el poder del presidente Aleksandar Vucic, que ha salido reforzado por la crisis del coronavirus. Son las primeras elecciones nacionales que se realizan en Europa, en un país que comenzó el desconfinamiento el mes pasado y en el que los partidos de fútbol ya se celebran con público.

Con una campaña anómala, sin mítines por miedo a rebrotes , todo apunta a que sera la lista del presidente Aleksander Vucic la que triunfará debido al boicot de los partidos de oposición. Estos justifican su decisión ante la imposibilidad de realizar elecciones libres por la distorsión del paisaje mediático y democrático.

El presidente Aleksander Vucic no se presenta pero su nombre aparece en las papeletas de voto como presidente del Partido Serbio del Progreso (SNS, centro derecha), en el poder desde hace ocho años. Aunque según la Constitución, el presidente tiene un rol honorífico, Aleksandar Vucic es el que toma las decisiones. Tiene tanto control que el nombre del primer ministro, en caso de victoria, no ha sido anunciado. La propaganda electoral no lleva las siglas del SNS, sino que proclama: "Aleksandar Vucic para nuestros hijos".

Según las encuestas de la agencia Faktor Plus, el SNS obtendría el 60% de los votos, por delante del Partido Socialista, en la coalición en el poder, con el 12%.

A las once de la manana, la participación se elevaba al 14%, según la ONG independiente CRTA, el mismo nivel que en las legislativas de 2016. Las urnas cierran a las 6 de la tarde GMT y los primeros resultados se esperan unas horas después.

