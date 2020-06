Guaidó o Maduro: La justicia británica determinará a quién pertenece el oro depositado en Inglaterra

Un tribunal de comercio de Londres empezó a examinar este lunes a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, considera legítimo representante del pueblo venezolano, paso previo para decidir sobre la devolución de mil millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.

El Banco Central de Venezuela, presidido por Calixto Ortega, se querelló en mayo ante un tribunal de comercio de Londres para recuperar más de 30 toneladas de oro que tiene depositadas en las cámaras acorazadas de la institución británica y asegura necesitar para luchar contra el coronavirus.

Desde principios del siglo XVIII Londres ser convirtió en el centro mundial del oro. Por esa razón, un 20% de las reservas de ese metal perteneciente a gobiernos del mundo se encuentra en el Banco de Inglaterra, reporta Juan Carlos Bejarano, corresponsal de RFI en Londres.

Para más de 30 países, almacenar su oro en Londres es una forma de garantizar la seguridad de esas reservas, con la posibilidad añadida de venderlas rápidamente en el principal mercado del oro en caso de que fuese necesario. Las 31 toneladas que están en disputa tienen un valor en el mercado de 1.000 millones de dólares, y desde 2018 Venezuela ha intentado recuperar esas reservas, sin éxito. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro argumenta que necesita venderlas con el objetivo de financiar la estrategia para detener el avance del Coronavirus en Venezuela.

La postura del gobierno británico

El banco de Inglaterra está en la obligación de devolver el oro, pero afirma que no se ha establecido quien es líder legítimo de Venezuela. Hay que recordar que en febrero de 2019, el gobierno de Theresa May reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta que se pudieran realizar elecciones creíbles.

En las audiencias que iniciaron hoy los abogados de Guaidó piden a los jueces y al banco de Inglaterra no devolver el oro con el argumento de que será usado para corrupción.

“La administración de Maduro ha venido sistemáticamente vendiendo oro del Banco Central de Venezuela. Este oro no ha entrado a las arcas del tesoro venezolano de manera transparente. No hay garantías de que si se transfiere este oro, no vaya a ser utilizado para enriquecer a los altos responsables civiles y militares de la administración de Maduro”, analiza Diego Moya-Ocampos es analista principal de riesgo político de IHS MARKIT.

La decisión de entregarle el oro o no al gobierno de Maduro está en manos del tribunal, sin embargo, los magistrados deberán tener en cuenta que el ejecutivo británico no reconoce al actual gobierno chavista, y esto inclina en cierta manera, la balanza de la justicia hacia el presidente interino Guaidó.

La decisión de los jueces de la corte comercial británica no se espera hasta agosto o septiembre..

