Sobreviviendo al desconfinamiento: recurrir a la filosofía para no desesperar

La filosofía no es inaccesible. Leer los textos de ayer y hoy pueden ayudar a sobrellevar estos tiempos convulsos.

Los delfines en el canal de Venecia, un brote inusual de solidaridad y una percepción distinta del tiempo pudo dar la ilusión de que “nada sería igual” tras la pandemia. Eso duró poco. “El mundo de después”, se parece mucho al que se suponía quedaría atrás y es a veces peor. La filosofía es un buen antídoto para sobrellevar la nueva realidad.

Durante el confinamiento se oían cantar a los pajaritos y olía a pan hecho en casa. Se acuñó la expresión “el día de después”. La promesa de un mundo menos contaminado, menos agitado más armonioso.

Pronto la vida frenética se inmiscuyó también en los hogares. Y ante una recesión aplastadora y la necesidad de supervivencia, no le queda mucho espacio a la utopía. No es arriesgado decir que esa promesa “de un mundo mejor” no se cumplirá… por ahora.

"Una pandemia no es suficiente para generar un cambio"

“La pandemia lleva al ser humano a reflexionar acerca de cómo se vive, sus valores y su vínculo con la naturaleza [...] Pero una pandemia no es suficiente por sí sola para generar un cambio de conciencias”, apunta la filósofa y psicóloga uruguaya Magdalena Reyes.

Y si los indicadores actuales no son muy esperanzadores, la filósofa nota que la solidaridad para enfrentar la pandemia ha sido clave y muestra el camino a seguir: “En la Antigua Grecia, creían que el bien común era el principio de todo y que un individuo no podía tener satisfacción en una comunidad que no goza de bienestar”.

El bienestar del otro es mi bienestar

“Cooperar implica reconocer que el bienestar del otro es fundamental para mi bienestar. Es un cambio de conciencia muy profunda que tenemos que hacer como humanidad”, agrega.

Es la metáfora de la mascarilla. En las culturas en las que no se suele usar cuando enfermamos, hemos aprendido en estos últimos meses que nos las ponemos para proteger a los demás. Los que se niegan a usarla, argumentan que es incómodo y que no le ven la utilidad. Un gesto simple se topa con barreras mentales. De este tamaño es la tarea.

“Las comunidades, las civilizaciones pueden cambiar”, pondera Magdalena Reyes explicando que las mutaciones se deben observar a largo plazo. La académica lamenta que tengamos una cultura de la inmediatez que no le da el tiempo al tiempo. Ese tiempo es “un requisito indispensable para reflexionar sobre el cambio”.

Reflexionar, actividad fundamental

Y para reflexionar “uno tiene que admitir” que es una actividad fundamental, exigente, que hasta los que podrían hacerlo sin preocuparse en lo más mínimo de su condición económica no lo hacen porque es muy “incómodo, no es fácil cuestionar sus propias creencias”.

A eso se agrega el prejuicio “de que pensar no genera nada productivo, uno no puede decir que pasó todo el día pensando”. “Además de ser absolutamente falso, es muy peligroso. No pensar es ser manipulable”.

En este sentido, la filosofía contemporánea estudia el auge de los populismos y la correlación con el abandono del pensar y cuestionar el mundo que nos rodea.

Revalorizar el ocio

Eso “requiere lo que los griegos llamaban el ocio, que hoy está mal visto. Se considera como la inacción. Para los griegos era un momento de actividad fundamentalmente intelectual”. Era también un momento para conocerse a uno mismo, como decia Sócrates. “Conocer también al mundo y el contexto en el que estoy inmerso, poder elegir quién y qué quiero hacer”.

“La filosofía es una actividad fundamentalmente política y absolutamente necesaria. Un cambio es posible si se revaloriza el ocio”.

Guía de lectura

Para zambullirse en ese ocio a la griega, Magdalena Reyes recomienda lecturas sustanciosas y accesibles como al filósofo surcoreano Byung Chul-Han. Sus “Nueve definiciones sobre la pandemia” le han dado vuelta al mundo. “En nuestra histeria por la supervivencia olvidamos la buena vida”, analiza.

“Son libros escuetos, no son libracos que pueden darle pánico a la gente, como vive en el presente reflexiona en torno a la coyuntura contemporánea”, precisa Magdalena Reyes.

El filósofo radicado en alemania publicará próximamente en español “La desaparición de los rituales”. Un ensayo muy esperado. Su postulado es que los pequeños y grandes ritos ordenan nuestra existencia y mantienen los lazos de una sociedad. Su pérdida es fatal para el individuo y su comunidad. Esos rituales que van totalmente en contra de “la sociedad del rendimiento” que él denuncia.

La filósofa recomienda también “21 lecciones para el siglo XXI” del historiador israeli Yuval Noah Harari. A través de 21 ensayos desmenuza los problemas de nuestro tiempo como nuestra relación con la tecnología, con la muerte y nuestra autosoberanía. Magdalena Retes comenta que es "un contenido altamente filosófico. Lo escribió en el 2018 pero parece que estuviera escribiendo sobre la pandemia”.

Las obras de Harari se han traducido en más de treinta lenguas. La que escribe estas líneas recomienda “Sapiens: una breve historia de la humanidad” del mismo autor.

