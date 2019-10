Marcel Proust: En busca del éxito soñado

Cien años después de que le otorgaran el Premio Goncourt por "A la sombra de las muchachas en flor", segundo tomo de la famosa obra "En busca del tiempo perdido", Christie’s subasta este 7 de octubre una serie de cartas de Marcel Proust. Muestran cómo el escritor francés hizo campaña para ser publicado y recibir el Goncourt. Pero finalmente no hallaron comprador.

Anuncios Lee mas

El 10 de diciembre de 1919, el escritor francés Marcel Proust (1871-1922) recibía el 17° Premio Goncourt por A la sombra de las muchachas en flor, segundo tomo de En busca del tiempo perdido. Esta obra gigantesca, que comprende siete tomos, fue publicada entre 1913 y 1927, en parte después de su muerte en 1922.

Este lunes, y cien años después de que le otorgaran el ahora prestigioso premio literario, la casa Christie’s subasta un conjunto de 16 cartas que Proust envió entre 1913 y 1916 a su amigo crítico de arte René Blum, que tenía vínculos con el mundo editorial. El conjunto de las misivas se estima en entre 200.000 y 300.000 euros.

Las cartas de Marcel Proust. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Alice Chevrier, especialista en manuscritos raros, explica a la radio France Inter que "son cartas excepcionales. Nos revelan todos los procesos que Marcel Proust ha puesto en marcha para que su obra sea publicada y reconocida".

En busca de reconocimiento

En la primera carta, fechada en febrero de 1913, Proust pide a su amigo someter Por el camino de Swann, primer tomo de En busca del tiempo perdido, al editor Bernard Grasset: "Querido amigo, (...) como es poco común que yo esté en condiciones de llamar, creo que es mejor que le diga por carta el gran servicio que quería pedirle. Se trata del Sr. Grasset, el editor del que, creo, Usted es amigo. Me gustaría que el Sr. Grasset publicara, a mis expensas (yo pago la publicación y la publicidad) un libro importante que he terminado. Trabajo en esta obra desde hace mucho tiempo. Ahora exige una tumba que esté terminada antes de que se llene la mía", reza la carta.

El escritor, que se la pasaba trabajando en su habitación, tuvo una salud muy frágil desde su nacimiento y sufrió graves problemas respiratorios debido al asma –morirá de una bronquitis mal curada. Las cartas revelan un cierto temor a morir antes de haber terminado la obra de su vida.

Grasset me pidió primero que hiciera los volúmenes a 10 francos, pero no quería que mi pensamiento se reservara para la gente que gasta 10 francos por un libro y que generalmente es más tonta que la que compra volúmenes a 3 francos. Así que mantuve el volumen en 3,50 francos. Marcel Proust

"Rechazado por varios editores importantes, ya no sabe quién podría publicarlo. Debe pues usar sus últimas fuerzas para encontrar una salida. Como sabemos, la encuentra en Grasset, pero con una condición, es que el propio Proust pague por la publicación", comenta Jean-Yves Tadié, biógrafo del escritor. "Si Grasset edita el libro y corre con los gastos, lo leerá, me hará esperar, me propondrá cambios, como que haga volúmenes pequeños...", explica Proust para justificar su posición.

René Blum convencerá a Grasset para que publique el primer volumen. Proust se muestra enormemente agradecido: "Querido René Blum, pídame cualquier favor puesto que no sabe el gusto que me da", se exclama.

Un genio del marketing

Estas cartas también revelan que Proust no era sólo un genio literario, sino también un genio del marketing, aunque el término entonces no existía. Solicita que se hable de su obra en los diarios y ya piensa en el Premio Goncourt aunque dice "no saber muy bien lo que es".

Tiene ojo para todo, confirma su biógrafo Jean-Yves Tadié: "Es muy moderno en eso. Sabe exactamente cómo vender un libro, a quién... Le interesa cada detalle. Y cuando lo publican, pide publicidad y se las arregla para promoverlo él mismo".

Un ejemplar original de A la sombra de las muchachas en flor, que incluye una dedicatoria al crítico y poeta Henri Ghéon, también será subastado por Christie's, además de una edición de lujo con versiones preliminares de la misma obra, procedente de la colección del pianista Alfred Cortot.

Destaca asimismo una edición de La obra maestra desconocida de Balzac, ilustrada por 12 aguafuertes originales de Picasso, y un conjunto de dibujos originales de Antoine de Saint-Exupéry, relacionados con su trabajo para El principito.

Epílogo

Christie's informó que el lote de cartas "no halló comprador" al término de la subasta.