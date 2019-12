Los ferroviarios defienden su régimen especial de jubilaciones frente a la reforma de Macron

Este jueves 5 de diciembre se espera que Francia quede paralizada a raíz del llamado de varios sindicatos a un paro general y movilización contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno. La protesta es encabezada por trabajadores ferroviarios de la RATP (el metro de París) y de la SNCF (la empresa nacional de ferrocarriles), que pueden jubilarse a los 55 años. RFI conversó con sindicalistas del gremio Sud Rail en la estación de Gare de Lyon, en la capital francesa.

Por David Baché

En Francia, los empleados ferroviarios se jubilan mucho antes que los demás trabajadores. A partir de los 55 años para las personas "sedentarias", que trabajan en las estaciones, a partir de los 50 años, incluso para las personas "viajeras", que trabajan en los trenes. Christophe Seilliebert tiene 40 años, la mitad de los cuales los ha pasado conduciendo trenes. En su opinión, estos beneficios no son un privilegio, sino una compensación justa por sus difíciles condiciones de trabajo. Empezando por los horarios escalonados: "Ayer trabajaba por la tarde", explica, "y esta mañana empecé a las 5:00 de la mañana. Mañana empiezo a las 4:00... A veces incluso puedo empezar temprano por la mañana, hacer un día, tener el día libre en París y no volver a casa hasta después de la medianoche. Christophe Seilliebert cuenta días laborarles, largos y entrecortados, pero también lo que se llama, en la jerga de los ferroviarios, "pasar la noche afuera": "Es cuando no duermo en casa, sino en un hotel o en un albergue. Y al día siguiente, tengo una jornada de trabajo antes de volver a casa”.

"Ver a mis hijos"

Deben respetar horarios escalonados, también todas las restricciones relacionadas con los fines de semana y los días festivos. "Sólo tenemos doce fines de semana al año en casa. Y si tengo dos o tres fines de semana seguidos con mi familia, significa que pasaré tres meses seguidos sin sábado ni domingo. Tenemos descanso, por supuesto, pero es los días de semana. En cuanto a las vacaciones, tenemos cinco semanas, como todo el mundo. Pero las fechas las impone la empresa", lamenta este padre de familia, "por ejemplo este verano, tengo el mes de junio. Así son las cosas, se impone. Necesito vacaciones en julio o agosto para ver a mis hijos. ¡Bueno, no se puede!”.

Condiciones de trabajo que penalizan la vida familiar, como también da cuenta Olivier Richard, que conduce trenes de carga desde hace trece años. "Mi pareja es muy comprensiva con las exigencias", admite el piloto, consciente de su suerte. “A pesar de eso, puedo pasar una semana entera sin verla, porque cuando llega a casa del trabajo estoy en la cama, o regreso a mitad del día y ella no está allí”, explica. Más allá de su vida personal, Olivier Richard también se queja de problemas de salud relacionados con su actividad profesional: "Es un trabajo muy difícil", dice el joven. Después de trece años de conducir, ¡ya estoy molido! Tengo problemas de ciática, muchos colegas tienen problemas de espalda, problemas para dormir… ¡No podremos conducir trenes hasta que tengamos 64 años!”, asegura.

Salario bajo

El régimen especial para los trabajadores ferroviarios es también la forma en que se calcula su jubilación. En cuanto a los funcionarios, hasta ahora, su pensión se ha calculado sobre la base del salario de los últimos seis meses. En otras palabras, la mejor parte de sus carreras. En el régimen general se tienen en cuenta los mejores 25 años, lo que reduce las pensiones. Una vez más, los trabajadores ferroviarios no ven esto como una ventaja injusta. "Entré a trabajar en una época en la que se suponía que nos jubilábamos a los 55 años", enfatiza Thierry Huvé, un empleado de la estación. “Era parte de nuestro contrato de trabajo. Renunciamos a trabajar en otras empresas en las que podíamos haber cobrado mejor, pero el trato existente era que nos íbamos antes. Miré de cerca mi caso: si me jubilo cuando mi situación jubilatoria me lo permite, a los 57 años y medio, eso me hace ganar 1.200 euros al mes. ¡No me siento como una persona privilegiada!”, subraya.

Dolor más sueldo bajo a cambio de una jubilación antes que los demás. Es este contrato básico, ya desmejorado por varias reformas sucesivas, el que los trabajadores ferroviarios quieren defender. Muchos de los que lucharon durante meses el año pasado contra la reforma de la SNCF se movilizarán de nuevo. Pero el Gobierno ya lo ha repetido una y otra vez: aunque está dispuesto a llegar a un acuerdo en algunos puntos, la abolición de todos los regímenes especiales -los trabajadores del ferrocarril y otros oficios- no es algo negociable.