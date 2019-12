‘Catastrophique': comerciantes franceses alertan sobre el impacto económico de la huelga

Tras dos semanas de movilización contra la reforma del sistema de pensiones, representantes de hoteles, restaurantes y tiendas denuncian un fuerte “impacto negativo” debido a la parálisis del sistema de transporte público y la cancelación de reservas.

“La situación es catastrófica en París: no sólo ya no hay eventos, ninguna conferencia o seminario va a llevarse a cabo de aquí a fin de año, pero hay un nuevo fenómeno: ya no tenemos reservas”, afirma Franck Delvau, copresidente para la región parisina de la Unión de los Oficios e Industrias de la Hotelería, principal organización del sector de la hotelería y gastronomía.

Porque la parálisis del servicio de metro, tranvía, trenes suburbanos y autobuses no sólo ha convertido en una odisea el trayecto entre el trabajo y el hogar, sino que mantiene lejos de los comercios a los potenciales clientes en vísperas de navidad.

“Cuando la gente llega a su hogar después de un día imposible, no tiene ganas de volver a salir de noche”, afirma Delvau. “Los restaurantes reducen la compra de materias primas y dejan de tener ingresos extras los fines de semanas”.

“A nivel nacional, la última semana, registramos un volumen de negocios de -30% para los servicios de catering en las recepciones, -40% para los cafés y bares y -45% para los restaurantes, según un estudio al que respondieron 6.000 de nuestros miembros”, explica Frank Trouet, portavoz del sindicato gastronómico GNI-Synhorcat.

Globalmente, hoteles, restaurantes y comercios dicen haber registrado pérdidas en las últimas dos semanas de entre el 30% y el 60%.

La situación es aún peor para los comercios cerca o dentro de las estaciones de trenes, con hasta 80% de pérdidas en sus ingresos.

Entre los comercios más afectados por depender de las fiestas para garantizar el grueso de sus ventas, se encuentran las perfumerías, jugueterías y chocolaterías. Los joyeros por su parte registran pérdidas del 30%.

La región parisina, epicentro de las protestas, es la más afectada por la huelga contra la reforma del sistema de pensiones. En cambio, “en las grandes ciudad de provincia, la actividad continúa, ciertamente no de manera eufórica, pero estable”, matiza William Koeberlé, presidente del Consejo del Comercio de Francia, que reúne 31 federaciones profesionales.