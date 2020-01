Las mujeres se imponen poco a poco en la panadería francesa

Flickr/N i c o l a

Una revolución silenciosa está en marcha en las panaderías francesas: durante mucho tiempo, las mujeres atendían al público, pero hoy en día están cada vez más involucradas en el proceso de elaboración del pan, incluso superando a los hombres en los concursos de excelencia.

Anuncios Lee mas

El último concurso para el mejor joven panadero de Francia coronó a un hombre, pero dos mujeres completaron el podio: los tres serán homenajeados este domingo 12 de enero en la feria Europain, que se celebra del 11 al 14 de enero en la Puerta de Versalles de París.

Cambio de vida

"Lo que me gusta hacer es dar forma a la masa muy ligeramente, es decir que no aprieto mucho los trozos de masa, mientras veo a muchos hombres apretando la masa muy fuerte y, en mi opinión, a veces brutalizándola", estima Aurélie Ribay, panadera desde hace apenas dos años en el distrito 10 de París.

Con 48 años, Aurélie tuvo otra vida trabajando en el sector bancario. "Estoy sufriendo, pero ahora sé por qué. Antes no lo sabía", dice la mujer que empieza entre las 6 y las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche, "en los días buenos".

Nicolle Baghdiguian-Wéber, de 58 años, abrió su panadería 100% orgánica en Marsella hace un año, después de 30 años en la Cámara de Comercio. Se formó en la Escuela Internacional de Panadería de Noyers-sur-Jabron (Alpes), para hacer lo que "realmente quería hacer": crear su empresa en un "campo en el que se sentía mejor, el pan".

Estereotipos

Ribay y Baghdiguian-Wéber ilustran el perfil dominante de las panaderas, es decir mujeres que decidieron cambiar de vida después de pasar años trabajando en otra cosa. El hecho de que haya menos mujeres jóvenes que quieran formarse en panadería se debe, según Baghdiguian-Wéber, a los "estereotipos en la sociedad: a una joven se le recomienda ser secretaria, enfermera, y a un chico panadero, cocinero", lamenta.

Aunque la profesión sigue siendo bastante física, Dominique Anract, presidente de la Confederación Nacional de Panaderos y Confiteros Franceses, cree que "el problema estaba más en la mentalidad" y que "las cosas han mejorado". Antes, "era difícil imaginar a una chica en este mundo de matones", explica.

"Aunque tuviera que terminar de rodillas, es la mejor elección que he hecho", señala Baghdiguian-Wéber. "No eres millonario, no tienes más vacaciones, pero haces lo que quieres hacer", dice, feliz. Según ella, el único obstáculo es "la falta de apoyo de los bancos e instituciones: ningún banco quiso apoyarme, probablemente porque tenía más de 50 años y era una mujer".

Con la AFP