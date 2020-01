Un maratón de videojuegos recauda fondos en apoyo a los huelguistas

Un colectivo de aficionados ha lanzado un maratón de videojuegos en la plataforma de transmisión en directo Twitch, para recaudar fondos para los huelguistas que se oponen a la reforma de las pensiones.

En lugar de salir a la calle a manifestar, juegan en sus computadoras. El equipo de "Le Stream reconductible" (flujo indefinido) retomó este 9 de enero su iniciativa, nacida en diciembre e interrumpida durante las vacaciones: un maratón de videojuegos para recaudar fondos en apoyo a los huelguistas que se manifiestan contra la reforma de las pensiones. Del 6 al 20 de diciembre, con más de 200 horas de juego en directo, se recaudaron más de 110.000 euros.

Liderados por el videoartista web Usul, aficionados a los videojuegos se turnan en la plataforma Twitch para ofrecer juegos e intervenciones relacionados con la huelga. Mientras tanto, los internautas pueden hacer donaciones en la plataforma de financiación participativa de la uTip. En un comunicado de prensa, el colectivo explica que ha decidido perpetuar esta iniciativa programándola cada "jueves, viernes y sábado, así como los días de las manifestaciones".

"Nunca se ha lanzado un canal Twitch para apoyar una recolecta de dinero para la huelga, es una primicia mundial", afirma Usul. Una forma original de llegar a un público que no se asocia espontáneamente con los movimientos sociales. "La idea es ocupar espacio con estos temas, de los que generalmente no se habla mucho, o nunca, en Twitch", añade la videasta Camille, alias Quineapple, según informa el diario Le Monde.

Herramienta de apoyo a las luchas sociales

"Llevamos la huelga y sus razones de ser a personas que podrían no estar conscientes de ello, que no necesariamente pueden manifestarse o que se sienten solas en su entorno con respecto a sus posiciones", prosigue Quineapple.

En diciembre, hasta un centenar de personas se movilizaron en Twitch. Algunos van hacia sus juegos habituales pero otros prueban juegos temáticos, que tengan un vínculo con la reforma o cuestiones sociales.

En el chat también, los usuarios se muestran muy politizados, cuenta Quineapple: "Todos somos claramente de izquierda. Pero no puedo decir quién vota qué y no estamos asociados con un partido. Por otro lado, lo que nos une es sobre todo el rechazo de esta reforma, ¡y de este gobierno en general!". No se descarta que "Le Stream reconductible" sirva para apoyar a otros movimientos sociales.

Numerosas recolectas de dinero

Que sean locales o nacionales, en internet o durante las manifestaciones, las recolectas de dinero destinadas a ayudar a los huelguistas se han multiplicado desde el principio del movimiento.

Este 9 de enero, la recolecta del sindicato Info’com-CGT, la más importante, llegó a dos millones de euros (desde el pasado 5 de diciembre). Este dinero es para "todos los empleados en huelga indefinida", que pertenezcan a un sindicato o no. "Le Stream reconductible" le permitió ganar hasta la fecha más de 100.000 euros.