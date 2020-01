París, una revolución en dos ruedas

Según la Alcaldía de la capital francesa, el tránsito de bicicletas ha aumentado en un 54% en un año. Una cifra récord que se debe a una ambiciosa política de la alcaldesa saliente Anne Hidalgo. Sin embargo, París está lejos de ser la 'capital' ciclista a la que aspira al estilo de las ciudades de los Países Bajos o Dinamarca.

En las últimas semanas en las calles de París han aparecido inusuales atascos de bicicletas en las ciclovías. Una tendencia confirmada por las cifras: la cantidad de estos vehículos en la capital francesa se ha duplicado con el efecto de la paralización de los transportes públicos, en huelga contra la reforma del sistema de pensiones.

John, un vendedor de bicicletas eléctricas en el sur de París, vende modelos de alrededor de 2.000 euros. Un precio elevado, pero ese cliente, Michel, está dispuesto a pagarlo desde que ha dejado de usar su motoneta. “Le reto a encontrar un medio de transporte más barato que la bicicleta”, dijo a RFI.

“Si uno calcula que un vehículo -una moto, por ejemplo- se devalúa con el tiempo, que hay que pagar la revisión técnica, el carburante, el seguro...el costo de una bici es mucho más bajo. Ya no puedo andar en moto, hay demasiado tráfico. Compré mi primera bici eléctrica antes de la huelga, y compré otra, me encanta, es rápida, puedo cargar mis compras y me da un sentimiento de libertad, puedo mirar el paisaje”, detalló el cliente.

Parisinos como Michel, hay muchos. A un costado de la sede de la alcaldía de la capital francesa, se ha instalado un medidor que expone el número de bicicletas que transitan en el centro de París. Son las 19:30 y han pasado por aquí 7212 ciclistas.

Medidor de bicicletas en París RFI Raphaël Morán

En horas pico, hay más bicis que coches. La saturación del metro de París y el tráfico vehicular no son las únicas razones que explican el aumento del número de ciclistas asegura Christophe Najdovski, alcalde adjunto de París, miembro del partido ecologista y encargado de los transportes.

El boom ciclista y los subsidios de la Alcaldía

“El boom del ciclismo es visible. Con el contexto de huelga desde principios de diciembre hay un boom de las bicicletas que reemplazan los transportes públicos. Y antes de la huelga ya constatábamos un aumento del 54% del número de ciclistas en septiembre 2019 comparado con 2018”, detalla Najdovski a RFI.

El alcalde adjunto insiste también en el papel de los incentivos financieros para comprar bicis eléctricas. “Les damos –a los parisinos- hasta 400 euros por persona para comprar una bici. Cada año hay 7000 bicicletas que fueron compradas gracias a nuestros subsidios”.

Sin embargo, la promesa de la alcaldesa Anne Hidalgo de duplicar de 700 a 1400 km la extensión de las de ciclovías en París entre 2015 y 2020 no se ha cumplido del todo. Hoy solo se ha alcanzado la cifra de 1000 km.

“Tuvimos que abandonar la construcción de ciertos tramos a causa del veto del prefecto de París. Otras obras se han atrasado. Y hemos privilegiado la calidad de las ciclovías", justifica Najdovski.

Cada dos años, una organización civil independiente danesa llamada ‘Copenhaguenize’ hace un barómetro mundial de las ciudades más favorables a las bicis. Entre 2015 y 2019, París pasó del 17° al 8° lugar de ese índice. París progresa, pero aún no es la capital mundial de la bici. Otras ciudades de Países Bajos y Dinamarca están más avanzadas porque han apostado por las bicis hace 30 o 40 años”, dijo a RFI.

Un empleado de la empresa de bicicletas en libre acceso en París. REUTERS/Charles Platiau

A pesar de las nuevas ciclovías, circular en París en bicicleta a la hora pico es un reto. Lo comprobamos en la plaza de la Concorde donde se cruzan y a veces chocan bicicletas, peatones, patinetas, motos y vehículos, en medio de un concierto de claxón. Es también el lugar perfecto para tomar una clase acelerada de insultos.

Insultos, agresiones y choques

Con su poncho impermeable y su caso, Anne, una parisina que circula en bici, lamenta el estado de ánimo de los otros ciclistas. “La gente está muy agresiva y cansada a causa de la huelga. El problema es que los ciclistas no tienen licencia de conducir. Muchos no saben manejar. Yo le pedí a mi hija tomar clases de manejo, es indispensable en una gran ciudad. La gente quiere ir siempre más rápido que los demás y está dispuesta a darse golpes", agrega.

Anne, como muchos ciclistas que hemos entrevistado, ha sufrido también de la agresividad de los conductores de autos: “Me ha tocado andar en bici en unas ciclovías compartidas con autobuses. Algunos coches diplomáticos o de ministerios también circulan ahí. Se creen todopoderosos y nos insultan".

“Hace unos días, un automovilista me acorraló hacia la derecha. Le hice un gesto para que se alejara un poco, abrió su ventana y me trató de ‘cabrón’”, recuerda Olivier, otro ciclista que habló con RFI en la Place de la Concorde, punto de partida de la avenida de los Campos Elíseos.

Olivier se acuerda que empezó a andar en bicicleta en París durante las huelgas del año 1999. Y saluda la gestión de la coalición de izquierda liderada por la alcaldesa Anne Hidalgo: “La situación está mucho mejor ahora, hay ciclovías separadas y protegidas. Pero en este periodo de huelga está complicado. Acabo de atravesar la plaza de la Concorde y me dio miedo”.

Una bicicleta 'fantasma' en memoria de una ciclista víctima de un accidente mortal cerca de la Asamblea nacional francesa en 2018. Twitter Elizabeth Borne

La política de extensión de las ciclovías es también el producto del activismo de varias asociaciones civiles. SteinVan Oosterein es portavoz del colectivo de asociaciones parisinas en favor del ciclismo. Y es, casualmente o no, de origen neerlandesa.

Stein nos citó en frente de la sede de la Asamblea Nacional francesa al borde del Rio Sena, cerca de una enigmática bicicleta pintada de blanco.

“Lo que ve Usted aquí es una bicicleta blanca, una bici fantasma que instalamos en los lugares donde los ciclistas han tenido un accidente grave. Aquí hace 2 años, Armelle Cizeron, una asistente parlamentaria tuvo un accidente mortal. Esta bici es un homenaje a ella, y recuerda la necesidad de instaurar infraestructuras que protejan a los ciclistas. Dejaremos esta bici hasta que las autoridades terminen las ciclovías aquí”, advierte Stein Von Oosterein.

Stein se voltea y constata que a raíz de ese accidente mortal, se construyó "hay un carril exclusivo de 3,5 m de largo para bicis, es parte de una gran red que recorre la capital francesa, y que está casi terminada. Los parisinos pueden atravesar la ciudad fácilmente gracias a esa red. El número de ciclistas se ha disparado y eso nos alegra".

La necesidad de desarrollar el uso de la bicicleta en París se ha convertido en un consenso. Los partidos que antes criticaban a la alcaldesa también han desarrollado incentivos para favorecer a los ciclistas en la capital francesa. Y el tema es ya una de las prioridades en las elecciones municipales de marzo próximo.

La alcaldesa saliente Anne Hidalgo, quien acaba de anunciar su candidatura a un segundo mandato, ha propuesto extender aún el kilometraje de ciclovías en la capital francesa.

