Regresa el pantallazo gratuito del cine francófono actual con MyFrenchFilmFestival

A partir de este jueves y durante un mes regresa My French Film Festival, el certamen de cine en francés que desde hace una década ofrece largos y cortometrajes en línea. En América latina se puede ver de forma gratuita una selección de 31 producciones recientes que dan un panorama de la diversidad del cine actual en francés.

MyFrenchFilmFestival regresa este jueves para ofrecer en línea y gratis una muestra de la actualidad del cine de Francia, pero también de Suiza y Bélgica. En esta décima edición, que va del jueves 16 de enero al 16 de febrero, se podrán ver 31 películas agrupadas en seis temáticas distintas, según el programa.

“Relatos inquietantes, entre el sueño y la realidad, en Is This Real?; notas absurdas y de humor en el programa Say Cheese!; también, representaciones de conflictos armados y geopolíticos de ayer y de hoy en On the frontline. En All about women rendimos homenaje a la mujer en todos sus aspectos y en Teen Spirit reunimos emociones y cuestionamientos de una juventud que busca su camino”, anuncian los organizadores.

Algunas de las películas que se destacan en la selección de 2020 son el thriller Les Fauves, protagonizada por Lili-Rose Depp; Perdrix de Erwan Le Duco; Les confins du monde, de Guillaume Nicloux o Exilfrés, de Emmanuel Hamon.

Presentación de la 10° edición del festival

MyFrenchFilmFestival propone además, en el año en que Los Miserables (dirigida por Ladj Ly) concursará por Francia en los Óscars como mejor película internacional, un regreso a la problemática social de los suburbios, con Ma 6T va crack-er.

Para quienes buscan innovación, el apartado New Horizons da cuenta de la exploración de nuevos lenguajes narrativos.

Los niños también tienen una programación muda dedicada a ellos, en la sección My Little Zoo.

De las 31 películas en pantalla –todas pueden verse subtituladas en español-, 10 largos y otros tantos cortometrajes competirán en un concurso en el que el jurado estará integrado por directores de cine, periodistas internacionales y el público, invitado a votar por sus cintas preferidas.

Para acceder a la plataforma de MyFrenchFilmFestival haga clic aquí.