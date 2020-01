NoSoyUnVirus: la comunidad china de Francia denuncia racismo a raíz del conoravirus

La Asociación de Jóvenes Chinos de Francia denuncia que la comunidad asiática registra un aumento de la discriminación desde el comienzo de la epidemia de coronavirus en China. En las redes sociales, los usuarios de Internet se indignan con el "hashtag" #NoSoyUnVirus. Informe desde París.

"Buena suerte a la gente de origen asiático, la estupidez humana es el mayor virus que aún no hemos podido erradicar”. Estas son las palabras de un usuario de internet que denuncia la estigmatización de los asiáticos en Francia a causa del coronavirus.

Je suis Chinois

Mais je ne suis pas un virus!!

Je sais que tout le monde a peur au virus, mais pas de préjugé, svp.#JeNeSuisPasUnVirus pic.twitter.com/38bUTNWj3t Lou Chengwang (@ChengwangL) January 28, 2020

En el transporte público o en las escuelas, se manifiestan actitudes o comentarios anti-chinos. Aunque a veces se dicen en tono de broma, este estudiante de secundaria de origen chino anotó ciertos comentarios en su escuela: "A menudo dicen 'No vengan a nosotros, nos contaminarán', aunque los afectados por el virus son sólo algunos chinos de ciertas regiones de China. Hay gente [de origen asiático] que es un poco más sensible y se lo está tomando muy mal”.

Este es el caso de esta estudiante de 14 años de origen camboyano que ya no habla con uno de sus amigos. "Recibí un comentario de un amigo que me dijo que no quería quedarse más conmigo porque era china, aunque no soy china. No le respondí y me fui", cuenta.

Otra colegiala relata una situación humillante experimentada por una de sus compañeras de clase. “Personalmente, no he experimentado este tipo de situación, pero conocí a una chica que me dijo que en el metro se había sentado en un sitio y había que gente que empezó a alejarse de ella porque era china", relata. “Es doloroso para los asiáticos saber que hay gente que se aleja de ellos sólo porque son asiáticos y piensan que tienen el virus cuando no lo tienen”, lamenta.

STOP PSYCHOSE - Restons lucides et respectueux vis-à-vis de la communauté asiatique svp ! #JeNeSuisPasUnVirus #CoronaVirus #StopAuxAmalgames pic.twitter.com/4sJmzfeUW7 AJCF - Association des Jeunes Chinois de France (@ajcf_fr) January 29, 2020

Según la Asociación de Jóvenes Chinos de Francia, la epidemia de coronavirus ha dado lugar a un aumento del racismo anti-asiático que debe ser denunciado y combatido con una mayor firmeza.

