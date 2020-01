Aíslan a los franceses de Wuhan en un centro de vacaciones del Mediterráneo

Unos 200 franceses que residían en el epicentro del brote de coronavirus en China permanecerán aislados en un complejo hotelero cerca de Marsella. Los habitantes del pueblo del sur de Francia temen una posible contaminación.

El avión militar enviado especialmente para evacuar unos 200 ciudadanos franceses despegó el viernes de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de una epidemia de neumonía viral. Su destino: el aeropuerto de Istres (en el Sur del país, cerca de Marsella).

A su llegada al territorio francés, los pasajeros permanecerán aislados durante 14 días en un centro de vacaciones de Carry-le-Rouet, al borde del Mediterráneo, donde serán sometidos regularmente a exámenes médicos.

"Hay un protocolo que permitirá a estas personas vivir en este centro de vacaciones. Hemos tomado todas las precauciones", dijo Pierre Dartout, responsable de la región de Provence - Alpes - Côte d'Azur, en una conferencia de prensa.

Las autoridades anunciaron la programación de un segundo vuelo para los próximos días, con el que serán evacuados más ciudadanos franceses y de otros países europeos. Este segundo vuelo deberá evacuar unas 350 personas.

Una habitación por familia

El centro de vacaciones de Carry-le-Rouet, cerca de Marsella.

El sitio fue escogido por cumplir con requisitos fijados por el gobierno francés.

"Las especificaciones eran bastante claras, (tenía que haber) un lugar agradable" y "un lugar donde hubiera suficiente espacio", explicó el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon.

"No se trataba de poner a estas personas en lugares de detención o de cuidados cuando no están enfermos", agregó.

Para supervisar el estado de quienes se encuentra en cuarentena, las autoridades han movilizado a unos 80 reservistas sanitarios, que deberán turnarse por equipos.

Durante el período de aislamiento, los repatriados estarán bajo vigilancia médica para asegurarse de que no están contaminados por el virus. "Se les pedirá que se tomen la temperatura y que usen una máscara.

En la ciudad, no todos están felices con la llegada de los compatriotas. Algunos de los habitantes de Carry-le-Rouet están "angustiados, me dicen: ‘¿Están seguros de que no están contaminados?’, cuenta el alcalde Jean Montagnac.

El funcionario lamenta haber sido informado "por la prensa" de la elección de su ciudad y no por el gobierno. El alcalde quiso sin embargo llevar calma: "No estoy preocupado porque aunque haya alguien que esté contaminado y no lo sepamos, estará confinado en un lugar inaccesible o casi inaccesible”, enfatizó.

Estos repatriados serán repartidos "por familias en habitaciones separadas", dijo el prefecto de la región PACA, Pierre Dartout, en una conferencia de prensa en Marsella.

"Podrán salir al exterior, pero se quedarán en el interior del centro", añadió, y añadió que "se llevarán el equipo necesario para protegerse a sí mismos y a los demás, por ejemplo, máscaras”.

Por otro lado, tendrán que firmar "un compromiso" para respetar la cuarentena.

Custodia militar

"Los gendarmes se han posicionado para evitar cualquier penetración en el lugar", dijo el prefecto, quien señaló que, sin embargo, "es importante no alimentar las psicosis" sino "tranquilizar a todos los habitantes de la zona".

Por el momento, el número de pacientes contaminados ha aumentado a casi 10.000 en la China continental (excluido Hong Kong) y 213 pacientes han muerto. Se han identificado unos 100 pacientes en otros 20 países y ningún paciente ha muerto fuera de China. En Francia seis casos de coronavirus han sido confirmados hasta ahora.

Air France suspendió todos sus vuelos regulares hacia y desde China continental hasta el 9 de febrero. El desfile del Año Nuevo Chino programado para el domingo en París ha sido pospuesto para la primavera.

"Estamos en la más extrema vigilancia", advirtió el Presidente de la República Emmanuel Macron.

